Congresistas recaudan donativos para solicitantes de asilo enviados a Chicago

CHICAGO — La oficina de la representante estatal Lilian Jiménez (D-Chicago) informó que Jiménez y otros congresistas están aceptando donaciones para apoyar a los solicitantes de asilo que son enviados a Chicago mientras están esperando conseguir una vivienda permenente.

“Muchos de estos solicitantes de asilo y refugiados llegan a Chicago casi sin nada. Es importante que nosotros, como representantes de nuestras comunidades, nos unamos para hacer todo lo que podamos pueda para apoyar la transición de estos migrantes que llegan”, dijo Jiménez.

Según la oficina de la representante estatal Jiménez, la congresista junto con el senador estatal Omar Aquino están organizando una campaña de donación para recaudar suministros para los migrantes que llegan a la ciudad.

¿Dónde se pueden entregar los donativos?

Estos donativos pueden entregarse en la oficina de distrito de Jiménez ubicado en 4053 W. Armitage Ave. de lunes a jueves de 9 a.m. a 4 p.m. También pueden acudir a las oficinas de la senadora Pacione-Zayas en 3140 W. Montrose de lunes a jueves de 9 a.m. a 5 p.m.

Otra opción es la oficina del representante Guzzardi en 3458 N. Cicero y puede pasar de lunes a viernes de 10 a.m. a 4 p.m. Además, puede ir a la oficina del representante Andrade en 4007 N. Sacramento de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4 p.m. Asimismo, puede ir a las oficinas de Quezada y Rosa en 2934 N. Milwaukee, UNit C de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.

¿Cuáles son los artículos que estarán aceptando?

Analgésicos

Champú, acondicionador

Toallitas húmedas para bebés

Pañales

Pasta dental

Libros en español

Comida enlatada

Mochilas

Sacos de dormir

Entre otros

“Al venir con nada más que la ropa que llevan puesta, estos solicitantes de asilo necesitan toda la ayuda,

apoyo y suministros que les podemos dar”, expresó Jiménez. “Espero que nuestra comunidad pueda unirse a mí

y algunos de sus representantes estatales y locales mientras preparamos a estos migrantes para su futuro

en Chicago."