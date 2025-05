Reaccionan a incentivo del gobierno federal a indocumentados que salgan del país

¿Un incentivo de $1,000 y un boleto de avión para salir del país?

Esa es la nueva propuesta del gobierno de Donald Trump para los inmigrantes indocumentados.

Según el anuncio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el plan ya está en marcha.

El primero en usarlo habría sido un inmigrante de Chicago que recibió su boleto para autodeportase a Honduras.

Aunque Leticia Salazar es ciudadana desde hace muchos años, aseguró que jamás aceptaría una oferta como esa.

"Porque para eso vine a este país, si me agarran pues ni modo...pero por $1,000 no me iría", comentó Salazar.

Bajo el programa de DHS, se le ofrece $1,000 y asistencia con boletos de avión a inmigrantes indocumentados que decidan autodeportarse voluntariamente utilizando la aplicación CBP Home.

"Yo lo que estoy recomendando a las personas es que primero se asesoren con un abogado para ver si tiene otras opciones para quedarse aquí", dijo Naimeh Salem, abogada de inmigración.

De acuerdo con el gobierno federal, este programa busca reducir los costos de las deportaciones que actualmente rondan los $17,121 por persona. Se estima que esta iniciativa podría reducir el precio en un 70% y promete a los inmigrantes la posibilidad de regresar legalmente al país en un futuro.

"No, esto no sería real. La mayoría de las personas que están aquí por mas de un año les cae un castigo de 10 años", afimó Salem.

Conforme al anuncio, los inmigrantes deberán usar la aplicación de CBP Home para anunciar que abandonarán el país y recibirían los boletos de avión.

Los $1,000 serían entregados una vez se confirme el regreso a su país a traves de la misma la aplicación.

Artemio Arreola, de la Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois (ICIRR, por sus siglas en inglés) dijo que con las promesas del presidente Trump hay que tener cuidado.

A Arreola le preocupa la falta de información y las posibles consecuencias de este plan en el futuro de los inmigrantes. "Nuestra mejor recomendación es no tomar una decisión apresurada y consulta", sostuvo Arreola.

Además de los boletos y el incentivo monetario, aquellos que manifiesten su intención de autodeportarse también serían sacados de la lista de prioridad para ser deportados. "Pues no los van a arrestar y les dan tiempo para vender su atomóvil, etcétera", dijo Salem.

Para Carlos León, la idea no suena tan descabellada.

Aunque expresó sentir simpatía por los inmigrantes, afirmó que las leyes se deben respetar. "Si no les queda otro camino, pues es una ayuda", sostuvo León.

La abogada aconsejó a quienes consideren participar de este programa que busquen asesoría legal para entender completamente las implicaciones de su decisión en el futuro.