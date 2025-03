Quizás te corresponde parte de los $45 millones por demanda a cadena de hoteles

¿Se ha alojado en un hotel recientemente? Es posible que tenga derecho a formar parte de un acuerdo de demanda colectiva multimillonario derivado de dos violaciones de datos que afectaron a hoteles populares en Las Vegas y otras ciudades.

El acuerdo de 45 millones de dólares, que involucra a MGM Resorts International, surgió después de que ocurrieran "incidentes de datos" en julio de 2019 y septiembre de 2023, lo que resultó en el acceso a "diferentes cantidades de información privada de clientes e invitados de MGM", según se indica en el sitio web del acuerdo. Eso incluía cosas como nombres, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos, fechas de nacimiento, números de licencia de conducir, números de pasaporte e incluso números de Seguro Social.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

En septiembre, MGM Resorts informó de un apagado informático de 10 días en un esfuerzo por proteger dichos datos de un ciberataque. La empresa con sede en Las Vegas negó haber cometido algún delito como parte del acuerdo de demanda colectiva.

Los avisos a los clientes afectados se enviaron a partir de febrero. Aquellos que pueden ser elegibles para presentar un reclamo. Según el sitio web del acuerdo, estos avisos seguirán enviándose hasta abril y se aceptarán reclamaciones hasta el verano de 2025.

Esto es lo que hay que saber sobre el caso y cómo presentar una reclamación:

Cómo presentar una reclamación

Según el sitio web, son elegibles quienes se encuentren en EE. UU. "cuya información privada se vio comprometida debido a los incidentes de datos y a quienes se les envió una notificación".

Aquellos que tengan avisos deben recibir una "identificación única" y un PIN para presentar su reclamación.

"Tenga paciencia y asegúrese de revisar su correo electrónico con regularidad para ver si hay alguna notificación del administrador del acuerdo", se lee en el sitio web.

Aquellos que presenten una reclamación también pueden proporcionar documentación, cuando corresponda, de cualquier pérdida financiera relacionada con las infracciones. Las pérdidas de hasta $15,000 son elegibles para su inclusión, aunque algunos podrían recibir un "pago fijo en efectivo" incluso sin dicha documentación.

¿Cuánto podría obtener del acuerdo?

Según el sitio web del acuerdo, hay tres niveles de pagos potenciales. Cada uno depende de la cantidad de información comprometida.

Los niveles incluyen:

Nivel 1 Pago en efectivo: si su número de Seguro Social o número de identificación militar fue revelado, puede ser elegible para recibir un pago fijo estimado de $75 en efectivo.

Nivel 2 Pago en efectivo: si su número de pasaporte o número de licencia de conducir fue revelado, puede ser elegible para recibir un pago fijo estimado de $50 en efectivo.

Nivel 3 Pago en efectivo: si su nombre, dirección y/o fecha de nacimiento fueron revelados, puede ser elegible para recibir un pago fijo estimado de $20 en efectivo.

Además de los pagos fijos en efectivo, todos los que estén incluidos en el acuerdo y presenten un reclamo son elegibles para un año de monitoreo de cuenta financiera.

Aquellos que documenten pérdidas financieras podrían ser elegibles para recibir más dinero. La documentación puede incluir cualquier cosa, desde resúmenes de tarjetas de crédito hasta resúmenes bancarios, facturas, registros telefónicos, recibos y más.

Dichas pérdidas podrían incluir lo siguiente:

Pérdidas no reembolsadas relacionadas con fraude o robo de identidad;

Honorarios profesionales, incluidos honorarios de abogados, honorarios de contadores y honorarios por servicios de reparación de crédito;

Costos asociados con el congelamiento o descongelamiento de crédito con cualquier agencia de informes crediticios;

Costos de monitoreo de crédito que se incurrieron en o después de los Incidentes de Datos hasta la Fecha Límite del Formulario de Reclamo; y

Gastos varios como notario, fax, franqueo, fotocopias, millaje y cargos telefónicos de larga distancia.

"No se le reembolsarán los gastos si otra fuente le ha reembolsado los mismos gastos", señala el sitio web.

Fecha límite para presentar un reclamo

La fecha límite para presentar un reclamo en línea es el 3 de junio. Aquellos que presenten su reclamo por correo deben tener el matasellos con fecha anterior al 3 de junio.

Para presentar un reclamo en línea, haga clic aquí.

Se programó una audiencia de aprobación final para las 9 a.m. del 18 de junio.

¿Qué hoteles forman parte de MGM Resorts?

Las Vegas

Bellagio

ARIA

Vdara at ARIA

The Cosmopolitan of Las Vegas

MGM Grand

The Signature at MGM Grand

Mandalay Bay

W Las Vegas

Four Seasons

Park MGM

NoMad Las Vegas

New York-New York

Luxor

Excalibur

Otras ubicaciones en EE. UU.

MGM Springfield

MGM National Harbor

MGM Grand Detroit

Beau Rivage

Borgata

MGM Northfield Park

Empire City Casino