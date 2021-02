Maestros vs. escuelas de Chicago: qué podría pasar si no alcanzan un acuerdo

¿Qué sucede si las Escuelas Públicas de Chicago y el Sindicato de Maestros de Chicago no llegan a un acuerdo en las negociaciones sobre el regreso a las aulas? El jueves, la alcaldesa Lori Lightfoot se negó a especular, insistiendo en que era necesario un acuerdo y que "el tiempo se acaba".

Funcionarios de Lightfoot y CPS, así como el sindicato, señalaron este jueves que no se había llegado a un acuerdo en medio de las negociaciones, y la alcaldesa dijo durante una conferencia de prensa que las discusiones habían dado "una serie de pasos hacia atrás" mientras criticaba a CTU.

"Necesitamos cerrar este trato y hacerlo hoy, sin más demoras", dijo Lightfoot. "Le he dicho eso al presidente [Jesse] Sharkey en términos muy directos. Espero tener noticias de ellos. No más demoras".

CPS anunció a las 9:30 p.m. del miércoles que los estudiantes continuarían con el aprendizaje remoto este jueves, recibiendo algunas críticas por la notificación tardía para los padres que abordó Lightfoot.

"Escuché de los padres, '¿Por qué no nos avisaste anoche antes?' Porque estábamos esperando en la CTU, y en la remota posibilidad de que tuviéramos la capacidad de lograr un gran avance. Queríamos poder compartir esa noticia, pero esperamos, esperamos, esperamos y esperamos ", dijo Lightfoot.

El viernes estaba previamente programado como un día de no asistencia, lo que les dio a las dos partes unos días más para negociar, aunque el alcalde insistió en que se llegara a un acuerdo el jueves y se negó a discutir lo que podría suceder si no se llega a un acuerdo.

"Estamos fuera de pista. Estamos aquí en la línea de meta. Y necesitamos que CTU se una a nosotros y cruce el umbral", dijo Lightfoot.

"No voy a especular. Tenemos que hacerlo hoy", continuó. "No hay ninguna razón por la que no deberíamos haberlo hecho ayer, martes o lunes, pero hoy es el día en que se me acabó la paciencia".

"Entiendo cuáles son las preocupaciones. Hemos hecho todo lo posible. He estado involucrado personalmente en tratar de crear soluciones y en parte por qué hemos tenido el movimiento que hicimos hoy, esta semana, pero no podemos mantener dando pasos atrás. No podemos esperar horas y horas y horas, y no tenemos otra respuesta que "Estamos trabajando en ello". Eso ya no es lo suficientemente bueno. Simplemente ya no es lo suficientemente bueno ", dijo Lightfoot. "Si estuviéramos en diciembre, tal vez, tal vez incluso en enero, pero ahora, en febrero, no es lo suficientemente. No más excusas. Hagámoslo y hagámoslo hoy. Eso es lo único en lo que estoy enfocada hoy. "

CTU distribuyó una carta abierta a los padres antes de la conferencia de prensa de Lightfoot el jueves, diciendo que la batalla era por la seguridad y que la alcaldesa y el distrito "han tratado unilateralmente de imponer un plan para que los educadores y estudiantes regresen al aprendizaje en persona sin involucrar a nuestros miembros, directores, estudiantes o padres."

CTU dijo que CPS "durante mucho tiempo se negó a negociar con respecto a su plan de reapertura" y que las propuestas iniciales del distrito "carecían de muchos de los elementos de seguridad básicos que se encuentran en otros distritos escolares, como pruebas COVID y rastreo de contactos, métricas de salud y seguridad y protocolos".

El sindicato dijo que fue solo después de que los maestros votaron el mes pasado para tomar una acción colectiva que CPS "mostró cierta urgencia".

"No podemos volver a las clases en persona hasta que hayamos avanzado más con el distrito en las métricas de salud basadas en los CDC, lo que permite que los educadores con familiares médicamente vulnerables continúen enseñando de forma remota y abordemos las necesidades reales de equidad para la gran mayoría de nuestros estudiantes.", dijo el sindicato.

Ese último punto incluye cosas como "apoyo para asistencia de alquiler e inversión en recursos para mantener a las comunidades seguras en una pandemia", señala el sindicato, alegando que Lightfoot y el liderazgo de CPS "se burlaron" de ellos por plantear ese tema en las negociaciones.

Cuando CPS anunció el miércoles por la noche que el aprendizaje remoto continuaría hasta el jueves, el distrito dijo que el "período de reflexión" de 48 horas que propusieron de lunes a miércoles se extendería un día más.

Parte de ese período de reflexión fue un cambio en la decisión de CPS sobre el acceso de los maestros a sus aulas virtuales. Los funcionarios del distrito habían advertido inicialmente que a los educadores se les cerraría el acceso a las aulas virtuales si no regresaban a las escuelas esta semana, pero cambiaron el rumbo y el lunes dijeron que ese no sería el caso.

CPS y CTU parecen haber llegado a acuerdos provisionales sobre pruebas, requisitos en el lugar de trabajo, equipo de protección personal y un comité de seguridad, dijeron fuentes cercanas a las negociaciones a NBC 5 el miércoles.

Según un documento de negociación de las fuentes, CPS y el sindicato de maestros acordaron proporcionar 1,500 dosis de vacunas por semana a los miembros. Los dos grupos aún no han llegado a un acuerdo sobre métricas de salud o adaptaciones de salud.

Inicialmente, se programó que los estudiantes de jardín de niños a octavo grado regresaran a las aulas el lunes, según el plan de reapertura del distrito, aunque eso se suspendió después de que miembros del sindicato de maestros votaran para continuar el aprendizaje remoto hasta que los educadores fueran vacunados contra COVID-19.

Un número limitado de estudiantes de prekínder y programas regresaron a las aulas el mes pasado de acuerdo con el plan del distrito, aunque esos estudiantes volvieron al aprendizaje remoto después de la votación del sindicato.

Se esperaba que miles de personal y maestros de escuelas primarias y secundarias regresaran a las escuelas la semana pasada, con un estimado de 71,000 estudiantes programados para unirse a ellos el lunes, aunque ambos se pospusieron en medio del enfrentamiento.

CPS dijo anteriormente que una negativa a regresar a las escuelas constituiría una "huelga ilegal" y Lightfoot advirtió durante el fin de semana que el distrito estaría preparado para "tomar medidas" si los maestros no se reportaban a las aulas.

Lightfoot ha insistido en repetidas ocasiones en que el plan de CPS ha sido examinado minuciosamente por expertos médicos, incluida la comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, la Dra. Allison Arwady, y que se ha probado en las aulas autónomas y de la Arquidiócesis de la ciudad desde el otoño, así como en en las aulas de prekínder y de aprendizaje en grupo que regresaron el mes pasado.

El sindicato ha rechazado esas afirmaciones, diciendo que se han reportado suficientes casos de coronavirus en el distrito desde que los estudiantes de prekínder y de grupos de estudiantes regresaron a las aulas, justificando así su busqueda de un regreso al aprendizaje remoto hasta que los educadores puedan vacunarse contra el virus.