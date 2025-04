Qué pasará con los migrantes en Illinois tras revocarse el estatus legal de CBP One

Surge una ola de preguntas luego de que el gobierno de Trump revocara el estatus legal de los migrantes que entraron al país por medio de la aplicación CBP One.

Múltiples videos con información falsa circulan en las redes sociales abundando sobre este tema en relación a los permisos de trabajo.

Videos circulan en las redes sociales indicando que migrantes que recibieron un permiso de trabajo por medio del programa CBP One pueden continuar en el país, según el abogado de inmigración Jorge Monte son videos con información falsa.

“Quiere decir que efectivamente ya no tienen estatus no importa que hayan tenido un permiso de trabajo ya están fuera de estatus técnicamente tienen que salir ahora habrá excepciones u otra forma de darle la vuelta a esto creemos que sí”, dijo.

La administracion Trump revoco el estatus legal de los más de 900 mil migrantes que ingresaron al país por medio de la aplicacion creada por la administración Biden.

Ana Gil García, fundadora de la alianza para venezolanos en Illinois, dijo que con CBP One no te debes de preocupar porque hay un permiso de trabajo que te está protegiendo. no! el CBP One facilito que se te diera un status temporal y además de ellos que ese estatus temporal te diera de casi manera automática el permiso de trabajo.

El departamento de seguridad nacional informo que los migrantes que se vieron beneficiados de este programa deben de salir de inmediato del país.

“Eso se hizo bajo la administración pasada y fue eliminado por Trump era un programa y su función fue un abuso por la cantidad de personas que aplicaron para entrar al país y realmente no sabemos quiénes son y quienes están en nuestro país”, dijo Aaron del Mar, del partido republicano de Illinois.

El abogado Montes dice que cada caso es diferente y recomienda a las personas a buscar asesoría legal ya que hay quienes pudieran hacer una petición para asilo político o para retencion de expulsion.