Qué hacer en el fin de semana: Triatlón de Chicago, festivales y otros eventos

Este fin de semana habrá muchos cierres de calles en el centro y playas del lago por varias competencias que forman parte del triatlón de Chicago 2022. Otro evento que sobresale es el festival griego en Greektown.

La Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias de Chicago (OEMC, por sus siglas en inglés) recomienda a los residentes, espectadores y automovilistas a estar al tanto de los cambios en el tráfico, así como estar pendiente a sus alrededores.

Para todos los eventos de este fin de semana, la ciudad de Chicago realizará despliegues en toda la ciudad para garantizar la seguridad del público, según OEMC. Mientras que OEMC afirmó que estará monitoreando todos los eventos, las condiciones del tiempo y activará su Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar recursos.

Por su parte, los asistentes de control de tráfico estarán disponibles en eventos selectos en toda la ciudad para dirigir el flujo y los impactos del aumento del tráfico.

Aparte de los planes de seguridad, OEMC insta al público de reportar cualquier actividad sospechosa al personal de seguridad en el evento que acuda o llamar al 911.

CHICAGO TRIATHLON

Lugar: Grant Park, DuSable Lake Shore Drive y Playa Foster

Fecha: sábado 27 y domingo 28 de agosto

El triatlón de Chicago consta de cinco competencias independiente entre el sábado y el domingo: El Internacional, Sprint, Super Sprint, Life Time Kids, Tri Senior y la división Life Time Kids Tri Junior. Se espera la participación de unos 5,500 atletas en total y 175 que completarán el Triple Challenge, el evento elite del triatlón.

Itinerario 8/27

Lugar: Playa Foster

Dirección: 5200 N. DuSable Lake Shore Drive

Competencia de niños LifeTime Kids (Junior y Senior)

Hora: 7 a.m. arranca la carrera de natación (Junior)

8 a.m. arranca carrera natación (Senior)

Competencia Super Sprint

10 a.m. arranca competencia de natación

Itinerario 8/28

Triatlón de Chicago y competencia International

Hora: 6 a.m.

Lugar: Grant Park/DuSable Harbor/Monroe Harbor

Competencia de natación: Puerto de la playa Monroe: 700 S. Lake Shore Drive

Área de transición: DuSable Harbor: 600 E. Randolph St

Meta final: Grant Park: 900 S. Columbus Drive.

Cierre de calles

Simonds Dr | Foster Ave a Montrose: sábado de 5 a.m. al mediodía

Lake Shore Dr | rampa de Salida Randolph St: sábado de 11 a.m. hasta el domingo 4 p.m.

Columbus Dr | Roosevelt a Balbo: cierre de todos los carriles: sábado 5 a.m. hasta el domingo 7 p.m.

Lake Shore Dr | Southbound Hollywood a Randolph Street: domingo 5 a.m. al mediodía

Lower/Intermediate Wacker Dr | Jackson a Lake Shore Dr: domingo 6:30 a.m. hasta las 11:20 a.m.

Intermediate Columbus Dr | Northbound Randolph a Water St: domingo 6 a.m. al mediodía

Lower Columbus Dr | Randolph a Wacker Dr: domingo 6:30 a.m. hasta las 11:45 a.m.

Intermediate Randolph St | Columbus Dr a Lake Front: domingo 5 a.m. hasta las 12:30 p.m.

TASTE OF GREEKTOWN

Fecha: viernes 26 de 4 a10p.m., sábado y domingo, mediodía a 10 p.m

Lugar: Comida y presentaciones artísticas en honor a la cultura griega desde la calle Halsted desde Adams y Van Buren.

Más información aquí.

FRIDAY NIGHT FLIGHTS

Distrito cervecero de Chicago (232 N. Wood Street)

Viernes, 26 de agosto, 6-9 p.m.

Mas información aquí.

CARRERA 5K STAN DONUTS

Fecha: Sábado, 27 de agosto, 8 a. m. 5K Inicio y 9:30 a. m. Kids Dash.

Lugar: Soldier Field

Más información aquí.

RECOMENDACIONES SANITARIAS: VIRUELA DEL MONO Y COVID-19

El Departamento de Salud Pública de Chicago alienta a cualquier persona con síntomas de la viruela del mono (MPV) a consultar a un proveedor de atención médica para hacerse la prueba; si no tienes acceso a un proveedor, puedes llamar al 312-746-4835 o visitar findhealthcarecenter.hrsa.gov para encontrar un centro más cercano.

Aunque existe una vacuna para quienes corren mayor riesgo, los suministros en este momento son limitados. Si experimentas algún síntoma, evita el contacto cercano con otras personas, tener sexo, y evita ir a bares, gimnasios, clubes y otros eventos. No compartas artículos personales y lávate las manos y limpia las superficies compartidas regularmente. Para más información pulsa aquí.

También instan enfáticamente a todos a mantenerse actualizados sobre las vacunas contra el COVID-19, incluidos todos los refuerzos recomendados. Si no está vacunado, use una máscara, evite las áreas concurridas del festival y manténgase al menos a seis pies de distancia de otros grupos. No asista si tiene síntomas de COVID-19 o dio positivo por COVID-19 5 días antes, incluso si está vacunado.