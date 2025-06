¿Qué está cerrado por Juneteenth? Lo que hay que saber sobre este feriado

El feriado federal Juneteenth es este jueves y conllevará varios cierres para ciertos negocios.

Este feriado anual se celebra el 19 de junio y fue designado como tal por primera vez en 2021 por el entonces presidente Joe Biden.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Esta designación implicó el cierre de muchos lugares en honor al día. Mientras tanto, se celebrarán festivales callejeros, ferias, conciertos y otros eventos.

A continuación, un resumen de lo que debe saber sobre Juneteenth.

¿Qué es Juneteenth y cuándo se convirtió en feriado federal?

La celebración comenzó con la liberación de los esclavos de Galveston, Texas. Aunque la Proclamación de Emancipación liberó a las personas esclavizadas del Sur en 1863, no pudo implementarse en muchos lugares hasta después del fin de la Guerra Civil en 1865.

El mayor general de la Unión, Gordon Granger, y sus tropas llegaron a Galveston el 19 de junio de 1865 con la noticia del fin de la guerra y la liberación de los esclavos. Esto ocurrió más de dos meses después de que el general confederado Robert E. Lee se rindiera ante el general de la Unión Ulysses S. Grant en Virginia.

Granger promulgó la Orden General n.º 3, que decía: «Se informa al pueblo de Texas que, de conformidad con una proclamación del Ejecutivo de Estados Unidos, todos los esclavos son libres. Esto implica una igualdad absoluta de derechos personales y de propiedad entre antiguos amos y esclavos, y la conexión que existía hasta entonces entre ellos se convierte en la que existe entre el empleador y la mano de obra contratada».

Al año siguiente, los ahora libres comenzaron a celebrar el Juneteenth en Galveston. Su celebración se ha mantenido en todo el país y el mundo desde entonces. Entre los eventos se incluyen conciertos, desfiles y lecturas de la Proclamación de Emancipación.

En 2021, el presidente Joe Biden declaró este día feriado federal.

¿Por qué se le llama Juneteenth?

El término Juneteenth es una combinación de las palabras "junio" y "nineteenth". También se le conoce como Juneteenth, Día de la Independencia o Día de la Libertad.

¿Qué está cerrado durante Juneteenth?

USPS

El Servicio Postal de EE. UU. estará cerrado el 19 de junio y no habrá entregas de correo. Es uno de los 11 días festivos que observa el USPS. El siguiente día festivo del USPS después de Juneteenth es el 4 de julio.

Los servicios de recogida y entrega de UPS y FedEx estarán disponibles y sus tiendas abrirán el 19 de junio, según los sitios web de las empresas.

Bancos

El Sistema de la Reserva Federal estará cerrado el jueves 19 de junio.

Dado que la mayoría de las instituciones financieras siguen el calendario de días festivos de la Reserva Federal, se espera que la gran mayoría de los bancos también cierren el jueves.

Bolsa de valores

Los mercados estarán cerrados, y el Nasdaq y la Bolsa de Valores de Nueva York no cotizarán el jueves.

Oficinas gubernamentales

Todas las agencias federales estarán cerradas el jueves, incluyendo los centros de licencias de conducir de Illinois y la Administración del Seguro Social.

¿Están abiertos los negocios el Juneteenth?

La mayoría de los negocios privados, incluyendo minoristas nacionales como Costco, Walgreens, Walmart y Juneteenth, estarán abiertos el Juneteenth.

Eventos del Juneteenth en el área de Chicago

Experiencia para Emprendedores Afroamericanos en Gallagher Way, frente al Wrigley Field, a partir de las 10:50 a. m. del 19 de junio

Celebración del Juneteenth en el Museo y Centro Educativo de Historia Afroamericana DuSable, de 9 a. m. a 8 p. m. 19 de junio

Juegos Olímpicos de la Juventud Juneteenth en el Estadio Catley de Pullman, de 9:00 am a 10:00 pm, el 19 de junio

Museo Móvil de la Tolerancia en la Biblioteca Pública del Área de Grayslake, Caminata por la Libertad Juneteenth, de 15:00 a 17:00 h, el 19 de junio

Festival Juneteenth en West Pullman, de 1:00 pm a 6:00 pm, el sábado 21 de junio

Festival Juneteenth en Evanston, a partir de las 11:00 am