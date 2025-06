Qué esperar de las protestas “No King Day” en Chicago y los suburbios este fin de semana                         

Ante la expectativa de que las protestas se extiendan por varios suburbios de Chicago este fin de semana y los informes de un posible aumento de las redadas de ICE, las autoridades suburbanas han publicado directrices tanto para los residentes como para las fuerzas del orden.

El fiscal estatal del condado de Lake, Eric Rinehart, cuyo condado alberga varios suburbios donde se planean las protestas "No King Day" o "Sin Reyes", emitió un comunicado en el que afirma que la seguridad y el bienestar de los residentes siguen siendo una prioridad absoluta.

"La Fiscalía Estatal del Condado de Lake se dedica a servir a todos los residentes del condado y a garantizar la justicia para cada víctima, independientemente de su estatus migratorio, con un enfoque basado en el trauma y basado en los principios de confianza y seguridad. Es imperativo que las víctimas y los testigos se sientan seguros al denunciar los delitos para que los perpetradores no queden impunes", se lee en el comunicado de Rinehart. "No tendremos comunidades seguras y saludables si la gente tiene miedo de contactar a la policía o cooperar con la fiscalía".

Señaló que la fiscalía estatal es independiente del gobierno federal, pero está obligada a cumplir con las leyes estatales y federales.

"Ningún tribunal federal ha anulado ni invalidado la Ley TRUST firmada por el gobernador Bruce Rauner en 2017", afirmó.

Por ello, indicó que su fiscalía:

1. Nunca preguntará sobre el estatus migratorio, no exigirá documentación del mismo ni mantendrá registros del mismo.

2. Ha creado un proceso para proteger a los inmigrantes víctimas de delitos violentos mediante: el suministro proactivo de información, la conexión con recursos civiles legales y la revisión oportuna de todas las solicitudes de certificación, según lo exige la Ley VOICES.

3. Mantendrá la confidencialidad de la información de las víctimas, incluido el estatus legal, y no la compartirá con agentes federales de inmigración (a menos que se les presente una orden judicial federal penal o cuando lo exija una ley federal específica). La Declaración de Derechos de las Víctimas de Delitos de Illinois protege el acceso a la información de las víctimas, incluido el estatus legal.

4. No colaborará en la aplicación de la ley de inmigración civil (a menos que se les presentará una orden judicial federal; o cuando así lo exija una ley federal específica), según lo exige la Ley TRUST.

5. Procesará y castigará a cualquier persona que defraude a inmigrantes vulnerables haciéndose pasar por un experto en inmigración.

De igual manera, el Departamento de Policía de Aurora emitió una alerta a los residentes, declarando su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos en nuestra comunidad.

"Seguimos aplicando la ley por igual y ofreciendo el mismo servicio a todos, independientemente de sus antecedentes o circunstancias. Somos conscientes de la creciente preocupación que se produce en todo el país y entendemos que estos eventos pueden generar miedo, incertidumbre u otras emociones fuertes en nuestra comunidad", declaró el departamento.

"Reconocemos y respetamos plenamente el derecho constitucional de todas las personas a reunirse pacíficamente y expresar sus opiniones. Nuestras políticas se alinean con los principios de la Ley TRUST de Illinois, garantizando que los agentes no detengan, arresten, registren ni detengan a personas únicamente por su ciudadanía o estatus migratorio. Estas políticas no han cambiado y nuestro enfoque sigue siendo hacer cumplir las leyes estatales y locales para garantizar la seguridad pública.

El departamento afirmó que, si bien planea monitorear cualquier reunión o manifestación, intervendrá solo "cuando sea necesario para abordar conductas delictivas que puedan perturbar actividades pacíficas, causar daños o afectar los servicios de seguridad pública".

"Nos comprometemos a garantizar que todos puedan expresar sus opiniones de forma segura y ser tratados con dignidad y respeto, y nuestra dedicación a fomentar la confianza y la comunicación abierta dentro de nuestra diversa comunidad se mantiene inquebrantable", declaró el departamento.

Protestas en el área de Chicago este fin de semana

Los activistas afirman que realizarán manifestaciones aún más grandes en los próximos días, con miles de eventos "Sin Reyes" en todo el país el sábado, coincidiendo con el desfile militar planeado por Trump en Washington, D.C. Según los organizadores, se planean protestas "Sin Reyes" tanto en Chicago como en los suburbios circundantes.

Según el sitio web de Sin Reyes, se han programado protestas en casi 2,000 lugares de todo el país. El grupo enumera los eventos planificados en toda el área de Chicago, incluyendo Highland Park, Schaumburg, Elgin, Naperville, Joliet y más. También se realizarán eventos en Chicago.

Se espera que el Día de Desafío Sin Reyes sea la mayor movilización de un solo día desde el regreso de Trump al poder, según informaron los organizadores, quienes añadieron que se preparan para que millones de personas salgan a las calles en todo Estados Unidos.

La administración Trump ha declarado que las redadas migratorias y las deportaciones continuarán.

La policía de Chicago emitió un comunicado en medio de informes sobre las protestas planeadas, afirmando que el departamento "protegerá a quienes ejerzan sus derechos bajo la Primera Enmienda", pero también señaló que "no tolerará ninguna actividad criminal ni violencia".

"Con la seguridad pública como nuestra principal prioridad, nuestra planificación y capacitación para las asambleas de la Primera Enmienda se basan en la política constitucional

"La seguridad de todos los participantes, trabajadores y residentes en las zonas afectadas", se lee en el comunicado del departamento. "El CPD cuenta con una amplia experiencia en la gestión y el control exitoso de grandes manifestaciones en los últimos años, incluyendo las relacionadas con la guerra en Gaza y la Convención Nacional Demócrata de 2024. Seguiremos actuando de la misma manera con todas las futuras manifestaciones a gran escala. Al proteger estas concentraciones, no toleraremos ninguna actividad delictiva ni violencia. Quienes violen la ley rendirán cuentas.

¿Por qué las protestas se llaman "Sin Reyes"?

El tema "Sin Reyes" fue orquestado por el Movimiento 50501, un movimiento nacional formado por estadounidenses comunes que defienden la democracia y se oponen a lo que llaman las acciones autoritarias del gobierno de Trump. El nombre 50501 representa 50 estados, 50 protestas, un movimiento.

Las protestas de principios de este año denunciaron a Trump y al asesor multimillonario Elon Musk, ahora exlíder del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, una organización gubernamental diseñada para recortar drásticamente el gasto federal. Los manifestantes han exigido el "destronamiento" de Trump, comparando sus acciones con las de un rey y no con las de un presidente electo democráticamente.

"Han desafiado nuestros tribunales, deportado a estadounidenses, desaparecido a personas en las calles, atacado nuestros derechos civiles y recortado nuestros servicios", afirma el grupo en su sitio web, refiriéndose a la administración Trump y sus políticas. "Han hecho todo esto mientras continúan sirviendo y enriqueciendo a sus Aliados multimillonarios.

¿Por qué va a protestar la gente el sábado?

El Día de Desafío Sin Reyes se ha organizado para rechazar el autoritarismo, la política que prioriza a los multimillonarios y la militarización de la democracia del país, según un comunicado de prensa de "Sin Reyes".

Esto ocurre para contrarrestar la celebración del 250.º aniversario del Ejército, que Trump ha intensificado con un costoso y suntuoso desfile militar. El evento contará con cientos de vehículos y aeronaves militares y miles de soldados. Además, coincide con su 79.º cumpleaños y el Día de la Bandera.

"La bandera no pertenece al presidente Trump. Nos pertenece a nosotros", afirma el sitio web de Sin Reyes. "El 14 de junio, nos presentaremos donde él no esté, para decir no a los tronos, no a las coronas, no a los reyes".

Sin embargo, no hay protestas programadas en Washington, D.C., donde se celebrará el desfile.