¿Qué es Hamás? Lo que sabemos sobre el grupo detrás del mortal ataque terrorista en Israel

¿Qué es Hamás?

Hamás es un grupo militante que llevó a cabo el peor ataque terrorista en Israel en décadas el sábado pasado, matando a 900 personas y tomando como rehenes a decenas de soldados y civiles. El grupo, actualmente liderado por Ismail Haniyeh, también es una de las dos principales organizaciones políticas en los territorios palestinos. Su principal rival es Fatah, que se considera más secular y moderado y controla la Autoridad Palestina en Cisjordania.

Fundado en 1987 durante una revuelta contra la ocupación de Israel en Gaza y Cisjordania, Hamás fue en un principio una rama de los Hermanos Musulmanes, un movimiento islámico originario de Egipto. En años recientes, Hamás se ha distanciado de los Hermanos Musulmanes.

Poco después de que Hamás ganara las elecciones en la Franja de Gaza en 2006, se desató una lucha de poder entre Fatah y Hamás, que resultó en la expulsión de todos los políticos de Fatah de Gaza por la fuerza. Desde entonces, no se han celebrado elecciones y Hamás mantiene el control político del área.

En 2007, Israel comenzó a controlar las rutas marítimas, terrestres y aéreas hacia Gaza, y finalmente la bloqueó, argumentando que era necesario para prevenir ataques de Hamás contra israelíes. Las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos han condenado el bloqueo, que está entrando en su decimoséptimo año, y críticos afirman que ha permitido a Hamás llenar un vacío de poder en la región.

Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Canadá y muchos otros países han designado a Hamás como una organización terrorista debido a sus ataques contra Israel, que incluyen el secuestro de civiles, la realización de atentados suicidas y el lanzamiento de cohetes sobre ciudades israelíes.

Después del ataque de Hamás, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia condenaron al grupo. "Todos reconocemos las legítimas aspiraciones del pueblo palestino", dijeron en un comunicado. "Pero no se equivoquen: Hamás no representa esas aspiraciones y no ofrece nada al pueblo palestino más que más terror y derramamiento de sangre".

Otros países, incluyendo Nueva Zelanda, consideran como grupo terrorista solo a la ala militar de Hamás, conocida como las Brigadas Al-Qassam. Las Naciones Unidas no han designado ninguna parte de la organización como grupo terrorista. Además de su actividad militar, Hamás ofrece servicios sociales a la población de Gaza, como educación y atención médica.

Hamás afirma ser un movimiento de lucha por la libertad que intenta liberar a los palestinos de la ocupación y recuperar grandes partes de Israel. Sus tácticas son divisivas entre los palestinos y quienes apoyan la creación de un estado palestino debido a su uso de la violencia. A medida que las negociaciones de paz han fallado repetidamente, sus ataques se han vuelto más populares entre los palestinos.

Una encuesta reciente realizada por el Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas, con sede en Ramala, encontró que casi una cuarta parte de los palestinos dijo que movimientos como Hamás eran "lo más positivo que ha ocurrido para el pueblo palestino desde 1948".

La encuesta reportó que una proporción aún mayor, un tercio, lamentaba las divisiones políticas entre los palestinos, calificando la división política entre Hamás y Fatah como lo más perjudicial desde el inicio de la ocupación.

¿Cuál es la relación de Irán con Hamás?

Hamás ha mantenido lazos con Irán durante décadas, según el Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente. A principios de la década de 1990, el régimen iraní organizó conferencias como un "contrapeso al proceso de paz árabe-israelí en curso", en las cuales los delegados de Hamás "comenzaron a desarrollar contactos de alto nivel en Irán".

En 1992, Israel comenzó a deportar líderes de Hamás al Líbano. Irán y Hezbollah, un grupo militante islamista respaldado por Teherán y un partido político libanés, acogieron a miembros de Hamás y les enseñaron cómo fabricar bombas suicidas. Según el análisis del Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente, Irán comenzó a enviar hasta 50 millones de dólares anuales al grupo.

En años recientes, Irán ha suministrado armamento militar a Hamás, en particular misiles, según investigaciones realizadas por el Centro Wilson, un instituto de investigación no partidista en Washington. Funcionarios iraníes también revelaron que algunos miembros de Hamás fueron a Teherán para recibir entrenamiento y que Irán compartió tecnología de misiles con el grupo.

Funcionarios estadounidenses actuales y anteriores afirman que la escala y sofisticación sin precedentes del reciente ataque de Hamás indican que Irán probablemente desempeñó un papel significativo. El régimen iraní elogió públicamente a Hamás por el ataque sorpresa del sábado, incluyendo la realización de celebraciones en las calles. Pero un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo el lunes que Teherán no había tenido ningún papel en el ataque, desestimando tales alegaciones como "politizadas".

¿Cuándo fue el último conflicto entre Hamás e Israel?

Israel y Hamás libraron una guerra de 11 días en 2021 que dejó 248 palestinos y 12 israelíes muertos. El conflicto comenzó cuando decenas de familias palestinas se enfrentaron a posibles desalojos de sus hogares en el barrio histórico de Sheij Jarrah en Jerusalén Esto como parte de una larga batalla legal con colonos judíos. Los enfrentamientos entre la policía israelí, los fieles palestinos y los israelíes nacionalistas llevaron a días de violencia en la Mezquita Al-Aqsa.

¿Cómo ha cambiado Hamás en sus 30 años de historia?

Durante décadas, Hamás abogó por la destrucción de Israel. En 2017, 30 años después de su fundación, el grupo emitió una nuevo documento que parecía no llegar a ese objetivo. El documento, conocido como la Carta de Hamás de 2017, fue la primera vez que el grupo mostró disposición a aceptar un estado palestino que se ajustara a las fronteras que existían en 1967, que incluían Cisjordania, Gaza y todo Jerusalén.

La carta de Hamás describe a los palestinos como "un pueblo que ha sido abandonado por un mundo que no ha logrado asegurar sus derechos y devolverles lo que les ha sido usurpado, un pueblo cuya tierra continúa sufriendo uno de los peores tipos de ocupación en este mundo".

Esto fue visto como un intento de Hamás de mejorar sus relaciones con el gobierno egipcio al distanciarse de los Hermanos Musulmanes, que habían sido prohibidos en Egipto. Sin embargo, Hamás se mantuvo firme en su negativa a reconocer la existencia de Israel, refiriéndose a esa nación como una "entidad sionista", y a considerar cualquier acuerdo de paz previo entre israelíes y palestinos, como los Acuerdos de Oslo. Tanto Israel como el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahou Abbas, rechazaron el documento.