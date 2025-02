¿Qué es el botulismo? Lo que debes saber sobre la rara y mortal enfermedad tras el retiro de atún enlatado

Las preocupaciones sobre el botulismo, una forma potencialmente fatal de intoxicación alimentaria, han aumentado después de que se retiraran del mercado latas de atún vendidas en supermercados populares a nivel nacional por posible contaminación con una bacteria que causa esta rara enfermedad.

El retiro, iniciado el 7 de febrero por Tri-Union Seafoods, se realizó por "abundancia de precaución", según un comunicado, después de que el proveedor informara que la lengüeta de apertura fácil en algunos productos enlatados presentaba un "defecto de fabricación". La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) explicó que este defecto podría comprometer el sellado del producto, lo que, con el tiempo, podría causar fugas o, en el peor de los casos, contaminación con Clostridium botulinum.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta bacteria puede producir la toxina en alimentos, heridas y en los intestinos de los bebés, lo que puede provocar dificultad para respirar, parálisis muscular e incluso la muerte.

¿Qué es el botulismo y cómo se desarrolla?

"Las bacterias que producen la toxina botulínica se encuentran de forma natural en muchos lugares, pero es raro que causen enfermedades en las personas", indicaron los CDC. "Estas bacterias producen esporas que actúan como capas protectoras. Las esporas ayudan a que las bacterias sobrevivan en el ambiente, incluso en condiciones extremas".

Normalmente, las esporas no enferman a las personas, pero bajo ciertas condiciones pueden crecer y producir "una de las toxinas más letales conocidas".

Las esporas pueden volverse tóxicas en diversos entornos, como aquellos con poco o nada de oxígeno, bajo nivel de acidez, poco azúcar o poca sal, dentro de un cierto rango de temperatura y con una cantidad específica de agua. Los alimentos enlatados, conservados o fermentados de manera incorrecta pueden proporcionar las condiciones adecuadas para que las esporas crezcan y generen la toxina, agregaron los CDC.

"Aunque es poco común, los alimentos comprados en tiendas también pueden contaminarse con la toxina botulínica", señalaron los CDC. "Cuando las personas consumen estos alimentos, pueden enfermarse gravemente o incluso morir si no reciben tratamiento médico de inmediato".

Existen cinco tipos de botulismo, según los CDC: transmitido por alimentos, por heridas, infantil, iatrogénico e intestinal en adultos, todos los cuales son emergencias médicas.

¿Qué productos de atún enlatado fueron retirados del mercado?

Los productos afectados fueron distribuidos a supermercados y minoristas populares en todo el país, incluyendo tiendas en Illinois. La lista completa de tiendas donde se distribuyeron los productos es la siguiente:

Etiqueta H-E-B – Texas

– Texas Trader Joe’s – Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Virginia, Washington D.C. y Wisconsin

– Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Virginia, Washington D.C. y Wisconsin Genova 7 oz. – Costco en Florida y Georgia

– Costco en Florida y Georgia Genova 5 oz. – Harris Teeter, Publix, H-E-B, Kroger, Safeway, Walmart y minoristas independientes en Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Tennessee y Texas

– Harris Teeter, Publix, H-E-B, Kroger, Safeway, Walmart y minoristas independientes en Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Tennessee y Texas Etiqueta Van Camp’s – Walmart y minoristas independientes en Pensilvania, Florida y Nueva Jersey

Los siguientes productos fueron retirados del mercado, según la FDA:

Description UPC Can Code Best if Used By Date Genova Genova Solid White Tuna in Olive Oil 5.0 oz 4800000215 S94N 42K 12/12/2027 S94N 43K 12/12/2027 S94N 44K 12/12/2027 S94N D1L 1/24/2028 Genova Yellowfin Tuna in Olive Oil 5.0 oz 4800013265 S84N D1N 1/13/2028 S84N D2M 1/17/2028 Genova Yellowfin Tuna in Olive Oil 5.0 oz 4 Pack 4800073265 S84N 41M 12/13/2027 S84N 42M 12/13/2027 S84N 42N 12/13/2027 S84N 43N 12/13/2027 S84N D1L 1/21/2028 S84N D1L 1/23/2028 S84N D3L 1/24/2028 Genova Yellowfin Tuna in Olive Oil 7.0 oz 6 Pack 4800063267 S84N D1D 1/21/2028 S84N D1D 1/23/2028 S84N D3D 1/23/2028 S84N D1D 1/27/2028 S84N D2D 1/27/2028 Genova Yellowfin Tuna in in Extra Virgin Olive Oil with Sea Salt 5.0 oz 4800013275 S88N D1M 1/17/2028 Van Camp's Seafood Van Camp’s Solid Light Tuna in Oil 5.0 oz 4800025015 S83N 45K 12/2/2027 Van Camp’s Solid Light Tuna in Oil 5 oz 4 Pack 4800075015 S83N 45K 12/2/2027 Trader Joe's Trader Joe’s Solid Light Yellowfin Tuna in Olive Oil 51403 S74N D2M 1/10/2028 Trader Joe’s Solid White Tuna in Olive Oil 99287 S94N D3N 1/13/2028 S94N D4N 1/13/2028 Trader Joe’s Solid White Tuna in Water 99285 S92N D1L 1/9/2028 S92N D2L 1/9/2028 Trader Joe’s Solid White Water Low Sodium 95836 S91N 41K 12/12/2027 S91N 43M 12/13/2027 S91N 44M 12/13/2027 99284 S90N D2N 1/8/2028 Trader Joe’s Solid White Water No Salt Added S90N D1M 1/9/2028 S90N D2N 1/9/2028 H-E-B H-E-B Solid White Tuna in Water 5.0 oz 4 Pack 4122043345 S9FA 45K 12/12/2027 S9FA 46K 12/12/2027

No se han reportado enfermedades asociadas con los productos retirados del mercado, según el comunicado. La FDA advirtió a los consumidores que no usen el producto, incluso si no parece estar en mal estado o tener mal olor.