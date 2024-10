¿Qué día cambia la hora? Qué hay que saber sobre el fin del horario de verano

Los relojes pronto se "retrasarán" para el fin del horario de verano esta semana, pero ¿cuándo exactamente cambiará la hora?

Según las condiciones de la Ley de Política Energética de 2005, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. En esos días, los relojes se adelantan o atrasan una hora.

Este año, la fecha será el 3 de noviembre, y los relojes se retrasarán una hora a las 2 a.m., lo que les dará a los habitantes de Illinois una hora más de sueño.

Esto es lo que hay que saber:

¿Qué sucede después del cambio de hora?

El fin del horario de verano marcará una transición de regreso al horario estándar en Illinois.

El horario estándar, según Time and Date, "es la hora local de un país o región cuando no se utiliza el horario de verano".

En algunos países, el horario estándar se conoce como horario de invierno u horario normal. El horario de verano se conoce como horario de verano.

"Más del 60% de los países del mundo utilizan el horario estándar todo el año", dice el sitio. "Los países restantes utilizan el horario de verano durante los meses de verano, generalmente adelantando los relojes una hora con respecto al horario estándar".

¿Cuándo comienza nuevamente el horario de verano?

El horario de verano regresará al área de Chicago el 9 de marzo, el segundo domingo de marzo.

Para ese momento, la ciudad volverá a experimentar casi 12 horas de luz diurna y la puesta del sol ocurrirá justo después de las 7 p.m.

¿Qué estados no observan el horario de verano?

El cambio de horario anual ocurrirá en Illinois y casi todos los estados de EE. UU., excepto dos:

Arizona (aunque algunas tribus indígenas observan el horario de verano en sus territorios) y Hawái.

Los territorios de los Estados Unidos, incluidos Puerto Rico, Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, tampoco observan el horario de verano.

¿Por qué cambiamos la hora todos los años?

El horario de verano existe desde hace más de 100 años; se estableció originalmente en 1918 para ahorrar costos de energía durante la Primera Guerra Mundial, según la Biblioteca del Congreso. La ley fue derogada aproximadamente un año después debido al final de la guerra, pero se implementó una vez más durante la Segunda Guerra Mundial. Se instauró para ayudar a conservar combustible y "promover la seguridad y la defensa nacional", y como resultado, se lo llamó "tiempo de guerra".

La ley fue derogada una segunda vez, después del final de la guerra, para permitir que los estados establecieran su propio horario estándar, afirmó la Biblioteca del Congreso.

El horario de verano se convirtió más tarde en estándar en los EE. UU. hasta la aprobación de la Ley de Horario Uniforme de 1966, que impuso el horario estándar en todo el país dentro de las zonas horarias establecidas.

¿Qué es mejor: el horario de verano o el horario estándar?

El tema del horario de verano frente al horario estándar ha sido objeto de un intenso debate, en particular en los últimos años, cuando la legislación propuso la posibilidad de cambiar a un horario de verano permanente.

Los expertos en sueño han abogado en algunos casos por un horario estándar permanente. Pero algunos expertos dicen que cambiar a un horario de verano permanente sería peor.

"El horario estándar permanente significaría básicamente que tendríamos lo que, supongo, es biológicamente el horario correcto durante todo el año. Y voy a decir biológicamente correcto porque nuestros cuerpos están más acostumbrados y han evolucionado para tener lo que se consideraría horario estándar a lo largo de los años", dijo el Dr. James Rowley, profesor de medicina en la Universidad Rush y expresidente de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, en una entrevista con NBC Chicago. "El cambio de horario de verano permanente tiene sus problemas en invierno. Es estupendo tener 'la hora extra de luz solar' por la tarde, aunque siempre le recuerdo a la gente que tenemos la misma cantidad de sol, ya saben, en verano, ya sea de día o en horario estándar, pero parece que es una hora más tarde. Pero en invierno, el amanecer es mucho más tarde, y eso es muy problemático biológicamente, porque necesitamos el sol por la mañana para fijar nuestros ritmos circadianos durante el día".

Anteriormente, se propuso una legislación para el cambio de horario de verano permanente, pero esa legislación finalmente no prosperó y no se ha propuesto ninguna nueva legislación para su votación.

Por lo tanto, los relojes siguen cambiando dos veces al año.

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño ha presionado para que se cambie al horario estándar permanente durante varios años.

“Al provocar que el reloj biológico humano esté desalineado con el entorno natural, el horario de verano aumenta los riesgos para nuestra salud física, bienestar mental y seguridad pública”, dijo en una declaración el Dr. M. Adeel Rishi, presidente del Comité de Seguridad Pública de la AASM y especialista en medicina pulmonar, del sueño y cuidados intensivos en Indiana University Health en Indianápolis. “El horario estándar permanente es la opción óptima para la salud y la seguridad”.

Los expertos citaron un “creciente cuerpo de evidencia” en los últimos años.

“El horario estándar permanente ayuda a sincronizar el reloj biológico y coincide con la salida y la puesta del sol”, afirmó en un comunicado el Dr. James A. Rowley, presidente de la AASM. “Esta sincronía natural es óptima para un sueño saludable, y el sueño es esencial para la salud, el estado de ánimo, el rendimiento y la seguridad”.

También refleja opiniones similares de otras organizaciones, incluida la National Sleep Foundation, que afirmó que “los cambios de horario estacionales son perjudiciales para la salud del sueño y deberían eliminarse”.

El cambio de horario de verano permanente provocaría amaneceres más tardíos en gran parte de los EE. UU., y algunos estados no verían el amanecer hasta después de las 9 a.m. durante algunas partes del año.

“Tener sol por la mañana en realidad nos ayuda a conciliar el sueño por la noche. Y el otro problema es, por supuesto, que está más oscuro más tarde en la mañana, lo que tiene su propio conjunto de problemas con la seguridad, la conducción y la gente que camina. Los padres definitivamente están preocupados por que sus hijos caminen hacia la escuela en la oscuridad”, afirmó Rowley. "Si tuviéramos un horario de verano permanente, la mayor parte de los Estados Unidos no tendría salida del sol hasta después de las 8 de la mañana y los estados del norte -ya sabe, los estados particularmente al norte como Minnesota, Montana, las Dakotas- no tendrían sol hasta después de las 9 de la mañana. Y por eso la Academia Americana de Medicina del Sueño cree firmemente que deberíamos tener un horario estándar permanente, no un horario de verano permanente".

Aun así, Rowley señaló que actualmente no se está discutiendo ninguna legislación para impulsar un cambio a un horario de verano permanente, por lo que es poco probable que haya un cambio en el futuro cercano.

Con los relojes que siguen cambiando, Rowley señaló que cada vez hay más evidencia que parece sugerir que el cuerpo nunca se adapta completamente al horario de verano, incluso entre la primavera y el otoño.

"Perder esa hora de sueño [en primavera] hace que algunas personas se sientan más ansiosas, otras más deprimidas, otras más irritadas. Por eso puede ser bastante problemático. El problema es que, incluso a largo plazo, aunque creemos que nos estamos adaptando a ese cambio, en realidad hay evidencia de que no nos adaptamos completamente al cambio, por lo que aún corremos un mayor riesgo de sufrir todas esas cosas durante el horario de verano", dijo. "Además, como mencioné antes, necesitamos luz solar por la mañana para ayudarnos a conciliar el sueño por la noche. Pero durante el verano, si tenemos demasiada luz hasta bien entrada la noche, eso en realidad nos impide conciliar el sueño. Por lo tanto, tener esa 'luz adicional' por la noche en realidad impide el sueño. Por lo tanto, también tiene sus consecuencias a largo plazo".