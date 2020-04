Pruebas express de coronavirus gratis

El Departamento de Salud del Estado de Indiana (ISDH, por sus siglas en inglés) tendrá clínicas gratuitas de pruebas de COVID-19 de lunes a miércoles en los condados de Allen, Clark, Decatur y Lake.

Las clínicas funcionarán de 9 a.m. a 6 p.m. hasta el miércoles, o hasta que se agoten las pruebas. Estos exámenes estarán disponibles para trabajadores de salud sintomáticos, personal de primeros auxilios y trabajadores esenciales.

Las pruebas también están disponibles para personas sintomáticas que viven con uno de estos trabajadores y personas que tengan síntomas de COVID-19 y afecciones médicas que los ponga en mayor riesgo, como obesidad, presión arterial alta o enfermedades cardíacas.

Los lugares son: Iglesia de San Timoteo 1600 W 25th Ave, Gary, IN 46404 Ivy Tech Community College Fort Wayne - Campus Coliseum 3800 N. Anthony Blvd, Fort Wayne, IN 46805 Recinto Ferial del Condado de Decatur 545 S. Co. Rd. 200 W, Greensburg, IN 47240 Ivy Tech Community College Sellersburg 8204 Hwy 311, Sellersburg, IN 47172

Mucha gente teme que el virus se transmita por la comida.

Las pruebas se limitan a una persona por vehículo. Todos los interesados deben ser residentes de Indiana y presentar una identificación emitida por el estado al momento de la prueba.