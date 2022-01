Pruebas de COVID-19 en Illinois: escasez y preocupación por legitimidad de ciertas clínicas privadas

CHICAGO - Se intensifica cada vez más la preocupación y la frustración ante la escasez de pruebas de COVID-19 en el estado.

Y es que, si has intentado hacerte la prueba y te has topado con demoras o filas largas, no eres el único.

Funcionarios de salud de Chicago indicaron que la escasez se debe a varios factores, incluyendo el aumento en demanda debido al alza de casos de COVID-19 y demoras en la cadena de suministros de los materiales para las pruebas.

Ante esto, funcionarios de salud aseguraron que ya están tomando medidas para agilizar el proceso.

El gobernador Pritzker anunció esta semana que estaría duplicando el personal y los horarios de las clínicas del estado en respuesta a esta demanda de pruebas de COVID-19.

La Dra. Geraldine Luna, directora médica del Departamento de Salud Pública de Chicago, sostuvo que la situación mejorará este mes cuando el gobierno federal comience a repartir los 500 millones de kits de pruebas COVID-19 caseras bajo el plan anunciado por el presidente Biden en diciembre.

No obstante, la escasez no es el único problema que las autoridades enfrentan. Esta semana hicieron una advertencia al público sobre algunos sitios de pruebas que podrían estar operando ilegítimamente.

“De hecho, algunos sitios ni siquiera están enviando a los pacientes sus resultados. Hemos referido estos casos a la oficina del fiscal general del estado para investigación”, comentó el gobernador JB Pritzker.

Por tal motivo, autoridades recomendaron buscar un sitio de pruebas que esté siendo operado por clínicas, por el condado Cook, por los departamentos de Salud Pública de Chicago y por el estado de Illinois.

Si actualmente estás teniendo síntomas de resfriado no severos y requieres de una prueba, funcionarios recomiendan aislarse por cinco días o hasta que mejoren los síntomas y continuar usando la mascarilla.