Pritzker firma proyecto de ley que exige licencia pagada para casi todos los trabajadores de Illinois

Casi todos los trabajadores en el estado de Illinois pronto tendrán garantizada oficialmente al menos una semana de licencia pagada, ya que un proyecto de ley aprobado por la Asamblea General de Illinois a principios de este año el lunes se dirigirá al escritorio del gobernador Pritzker para su firma.

“Todos los habitantes de Illinois que trabajan saben que a veces las circunstancias inevitables le impiden hacer su trabajo”, dijo Pritzker el 11 de enero, cuando el proyecto de ley fue aprobado por ambas cámaras. "Me enorgullece decir que la Asamblea General reconoció esa lucha y aprobó un proyecto de ley que garantiza cinco días de licencia pagada para todos los empleados de nuestro estado".

La “Ley de Licencia Pagada para Todos los Trabajadores” establece que los empleados acumularán una hora de licencia pagada por cada 40 horas trabajadas hasta un total de 40 horas, aunque el empleador puede ofrecer más. Los empleados pueden comenzar a utilizar el tiempo una vez que hayan trabajado durante 90 días, según dice la legislación.

Y, a diferencia de proyectos de ley similares en otros estados, la amplia legislación sobre licencias pagadas requeriría que los empleadores de Illinois otorguen a los trabajadores tiempo libre en función de las horas trabajadas, para usarlo por cualquier motivo, no solo por motivos de salud.

“Durante demasiado tiempo nos hemos negado a aceptar esta inevitabilidad y penalizamos a los trabajadores por lidiar con emergencias familiares, autos averiados o cualquier otra complicación de la vida que todos enfrentamos”, continuó la declaración de Pritzker. "Las familias trabajadoras enfrentan suficientes desafíos sin la preocupación de perder el salario de un día cuando la vida se interpone en el camino".

Pritzker firmó el proyecto de ley este lunes para ratificarla, por lo que la SB 208 entraría en vigencia el 1 de enero de 2024. Aquí hay un desglose de qué más se incluye en el proyecto de ley y cómo se compara con la licencia paga que se ofrece en otros estados.

¿Qué otros estados ofrecen licencia pagada?

Requerir vacaciones pagadas es raro en los Estados Unidos, solo Maine y Nevada tienen leyes similares, aunque es común en otras naciones industrializadas.

Catorce estados y Washington, D.C. requieren que los empleadores ofrezcan licencia por enfermedad remunerada a través de leyes similares, aunque los empleados solo pueden usarla para problemas relacionados con la salud. Lo que distingue a la nueva legislación de Illinois es que los trabajadores no tendrán que explicar el motivo de su ausencia siempre que notifiquen de acuerdo con los estándares razonables del empleador.

Maine y Nevada también permiten que los trabajadores decidan cómo usar su tiempo, pero se aplican exenciones sustanciales. La ley de Licencia Ganada y Pagada de Maine solo se aplica a los empleadores con más de 10 empleados, y la de Nevada exime a las empresas con menos de 50.

Illinois aplicará a casi todos los empleados y no tiene límite según el tamaño de la empresa.

¿Qué dice la nueva ley de licencia pagada de Illinois?

De acuerdo con la legislación, la mayoría de los empleadores estarán obligados a proporcionar a sus empleados un mínimo de 40 horas (o cinco días) de licencia remunerada por año para utilizar por cualquier motivo. Los empleadores pueden optar por ofrecer más tiempo de licencia remunerada.

Y aunque la ley establece que los trabajadores pueden usar su licencia paga a partir del día 90 de su empleo, un empleador puede permitir que un trabajador la use antes.

El permiso retribuido se puede utilizar "por cualquier motivo", establece la legislación. Sin embargo, los lugares de trabajo aún pueden exigir a sus empleados que notifiquen antes de tomar tiempo libre pagado.

"Si el uso de la licencia es imprevisible, se ordena al empleado que avise tan pronto como sea posible", afirma un comunicado de los demócratas del Senado de Illinois.

La legislación también dice que la licencia pagada no utilizada debe transferirse anualmente, hasta 40 horas, pero que "los empleadores no están obligados a cobrar el saldo de la licencia pagada de un empleado saliente", continúa el comunicado.

“Los empleadores que violen la ley estarían sujetos a sanciones, incluidas multas y daños compensatorios para el empleado afectado”, dice el proyecto de ley.

¿A qué tipos de trabajadores no les aplicaría la ley?

Los trabajadores de temporada, como los salvavidas, estarán exentos, al igual que los empleados federales o los estudiantes universitarios que no tengan trabajos temporales de tiempo completo para su universidad.

Quién apoya la ley y quién no

Las ordenanzas en el condado Cook y Chicago ya requieren que los empleadores ofrezcan licencia por enfermedad pagada, y los trabajadores en esos lugares seguirán estando cubiertos por las leyes existentes en lugar del nuevo proyecto de ley.

Johnae Strong, trabajadora administrativa en una pequeña empresa de medios en Chicago, dijo que la licencia pagada por enfermedad la ayuda a cuidar a sus dos hijos, uno de 10 y otro de 6 años. Pero sería útil ampliar el tiempo para ser utilizado por cualquier motivo.

“La vida pasa”, dijo, y agregó que espera que Chicago actualice su ley para que sea más flexible, como el proyecto de ley estatal.

Las ordenanzas de Chicago y el condado Cook sirvieron como programas piloto para la legislación estatal y apaciguaron a los críticos que predijeron cierres masivos de negocios que no se concretaron, dijo Sarah Labadie, directora de defensa y política de Women Employed, una organización sin fines de lucro que ha luchado por vacaciones pagadas desde 2008 y ayudó a impulsar la legislación.

“Obviamente, sucedieron algunas cosas extrañas durante la pandemia, pero pre-pandemia ese no fue el caso. Chicago era un motor económico próspero”, dijo.

La representante demócrata de Peoria, Jehan Gordon-Booth, patrocinó el proyecto de ley, que dijo que “ayudará a animar a las familias trabajadoras” y “ayudará de inmediato a las personas”.

El recién electo líder republicano de la Cámara de Representantes, Tony McCombie, comentó que los beneficios obligatorios podrían tener un “efecto perjudicial” en las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro “en un clima comercial ya hostil”.

“Todos queremos un excelente ambiente de trabajo con un equilibrio equitativo entre el trabajo y la vida”, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico. “Sin embargo, el Proyecto de Ley del Senado 208 no abordó las preocupaciones de quienes brindan ese entorno de trabajo”.

Para Leslie Allison-Seei, quien dirige una empresa de promoción y gestión de sorteos con su marido en el condado DuPage, cuidar de sus tres empleados de tiempo completo es una prioridad, pero es "difícil" competir con las políticas corporativas de tiempo libre pagado.

“Estamos encantados de que esto se apruebe y de que se firme. Pero también es un poco aterrador porque, ya sabes, el tiempo de una semana, no sé qué le haría eso a nuestro negocio”, dijo Allison-Seei. “Creo que muchas empresas están haciendo lo mejor que pueden para mantenerse a flote”.

La organización de defensa de las pequeñas empresas, la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB, por sus siglas en inglés), se opone al proyecto de ley y dice que "impone un mandato único para todos los empleadores".

Los propietarios de pequeñas empresas enfrentan una fuerte inflación, mayores costos de combustible y energía y la ausencia de trabajadores calificados, y el requisito será una “carga adicional”, sostuvo el director estatal de NFIB, Chris Davis, en un comunicado luego de la aprobación del proyecto de ley. “El mensaje de los legisladores de Illinois es fuerte y claro: ‘Su pequeña empresa no es esencial’”.

Sin embargo, la carga potencial para las pequeñas empresas choca con las necesidades de sus trabajadores, en particular aquellos con niños.

Van, una madre líder de Community Organizing and Family Issues, indicó que no tiene licencia pagada hasta que haya trabajado durante un año. Saber que perderá un día de pago cuando ella o uno de sus hijos se enferme es un estrés constante para la madre de Belleville, pero la licencia pagada garantizada "sería increíble", ofreciéndole tranquilidad y aliviando algunas preocupaciones financieras.

Molly Weston Williamson, experta en políticas de licencia pagada y miembro principal del grupo de expertos Center for American Progress, calificó la legislación de Illinois como “un gran paso en la dirección correcta”.

Además de establecer el derecho de los trabajadores a tiempo libre remunerado, el proyecto de ley prohíbe a los empleadores tomar represalias contra los empleados por usarlo. Esto es clave para asegurarse de que “los trabajadores de bajos ingresos u otras personas que son más vulnerables puedan realmente, prácticamente, tomarse el tiempo”, dijo Williamson.

La licencia pagada es tanto un problema de derechos laborales como un problema de salud pública, dijo Williamson. Los trabajadores de servicios como Van, que manejan alimentos y bebidas sin tiempo libre remunerado, tienen más probabilidades de ir a trabajar enfermos y enviar a sus hijos a la guardería enfermos, “momento en el que enferman a todos los demás”, dijo.

“Especialmente ahora que llevamos más de tres años en una pandemia global, creo que todos tenemos una comprensión mucho más visceral de las formas en que toda nuestra salud está unida”, dijo Williamson.