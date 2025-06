En la Plaza Federal de Chicago se llevó a cabo una protesta este lunes, uniéndose a otras protestas recientes que se han generado alrededor del país desde que Estados Unidos atacó a Irán. Los manifestantes le exhortan al presidente Donald Trump a que no intervenga en la guerra entre Irán e Israel.

Arash Nazem, de la Coalición Nacional Iraní-americana, nació y creció en Chicago, y expresó estar preocupado no tan solo por su familia en Irán sino también por las repercusiones que pudiera tener los ataques de Estados Unidos a tres bases nucleares en Irán.

"No son solo las personas en Irán que están sufriendo...la Coalición Nacional Iraní-americana no apoya el régimen, pero también hay personas inocentes en Israel que están sufriendo cada día, no podemos mirar en una sola dirección", dijo Nazem.

Irán no se quedó cruzado de brazos, pues este lunes lanzaron misiles contra bases militares estadounidenses en Catar e Irak.

"Vemos que ya hay un escalamiento del aspecto bélico de esto. La diplomacia, la negociación se ve cada vez más lejos y esta acción de último momento de Irán demuestra que ellos no van a dar su brazo a doblar a pesar de la retórica de Israel o de nuestro país por parte del presidente Trump", explicó Carlos Rovelo, profesor de ciencias políticas.

El conflicto comenzó el 13 de junio cuando Israel lanzó un ataque sorpresa contra decenas de objetivos nucleares y militares iraníes y este fin semana lanzó la operación "Martillo de <edianoche" impactando tres bases nucleares en Irán.

"Las implicaciones todavía están por verse porque esto está fresco. Los europeos también están tratando por parte tanto como Rusia. Acordémonos que el Medio Oriente está más cerca de ellos que de nosotros. Sin embargo, debido a nuestra relación con Israel, que es muy íntima como el Presidente lo ha dicho, el precio a pagar sería muy alto, precisamente por nuestra relacion con Israel", sostuvo el profesor Rovelo.