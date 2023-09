Propuesta de mover a migrantes a un terreno abandonado en Roseland genera polémica

Residentes del distrito 21 se reunieron con un concejal para conocer más sobre la polémica propuesta de la ciudad de ubicar tiendas de campaña para migrantes en un terreno abandonado

Ronnie Mosley, concejal del distrito 21 dijo que aún la decisión final no ha sido tomada, ya que el lugar no reúne todas las condiciones logísticas para recibir a migrantes, sin embargo no fue un no rotundo.

La posible llegada de migrantes al distrito 21 genera preocupación entre los residentes del área, quienes en una reunión comunitaria cuestionaron al concejal.

Según el concejal, se reunió con el alcalde de la ciudad Brandon Johnson para analizar la posibilidad de ubicar a un grupo de migrantes en un terreno que está ubicado en las calles 115 y Hustel, en el vecindario de Roseland.

“Quiero ser claro, por ahora no hay una probabilidad que haya una tienda de campaña o que se vayan alojar migrantes o solicitantes de asilo en este lugar”, dijo Mosley.

El sitio, que se encuentra a la venta, ha estado abandonado desde hace varios años. Antiguamente funcionaba un supermercado y un centro comercial. Según el concejal cuenta con dos dueños y una de sus partes está programada para ser demolida.

“Esta es una decisión entre el alcalde y los dueños del lugar, sin embargo sostendremos una reunión más para desarrollar una estrategia en caso de que algo así pasara”, dijo.

La comunidad frente a esta posibilidad está dividida.

“No tengo problema con que vengan, ellos necesitan un lugar donde estar”, dijo Marcia Starts, residente.

El concejal comentó, que por ahora el alcalde de la ciudad le está pidiendo a sus concejales que propongan entre 2 a 3 sitios como posibles lugares para albergar migrantes, por ahora este es el primero que sale a la lista en el distrito 21.