Pritzker: es aceptable que tiendas nieguen entrada a clientes sin cubrebocas

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, informó este viernes que es "perfectamente aceptable" que los supermercados niegan el acceso a los clientes que se niegan a usar máscaras durante la pandemia de coronavirus.

Un día antes, Pritzker anunció que a partir del 1 de mayo, se requerirá que los residentes usen cubrebocas en espacios públicos donde no sea posible el distanciamiento social de 6 pies o más.

La orden se aplica a cualquier persona mayor de 2 años "que pueda tolerar médicamente una cubrebocas".

El mandato es parte de la orden de estadía en el hogar implementada en todo el estado, que comienza el 1 de mayo y continurá hasta el final del mes.

Cuando se le preguntó si las tiendas de comestibles podrían rechazar a los clientes que no usan cubrebocas, Pritzker dijo que si las personas no usan coberturas, no se les debe permitir entrar.

"Al igual que todo lo demás, no puedes ir a un restaurante sin zapatos", dijo.

Pritzker agregó que los cubrebcas pueden estar hechos de telas simple, como las de una camiseta.

Durante meses, Pritzker, junto con Chicago, Illinois y funcionarios federales, han recomendado a los residentes el uso de cubrebocas en público, diciendo que la medida podría ayudar a limitar la propagación del coronavirus por personas infectadas.

Illinois reportó 2,724 casos adicionales de coronavirus el jueves, el total más alto en un solo día del estado desde el inicio de la pandemia.