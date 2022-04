Presupuesto de Illinois: lo que significa para ti el nuevo plan de gastos del estado

Este martes el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker firmará el presupuesto de $46.5 mil millones que incluye devolver $1.8 mil millones a los contribuyentes.

A continuación, un desglose de lo que significa el nuevo presupuesto de gastos del estado para ti:

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El presupuesto de $46.5 mil millones recientemente aprobado por la Legislatura de Illinois está configurado para brindar alivio financiero temporal a los residentes a través de cheques directos, una suspensión de los impuestos a los comestibles y un congelamiento del impuesto estatal al combustible.

La Cámara votó para aprobar el presupuesto justo antes de las 6 a.m. de este sábado que incluye devolver $1.8 mil millones a los contribuyentes.

“Terminamos esta sesión legislativa con enormes e históricas victorias para la gente de Illinois: alivio de los impuestos sobre la gasolina, los comestibles y la propiedad, más apoyo que nunca para el gobierno local, una mejora masiva en la dotación de personal para nuestros residentes de hogares de ancianos, a corto y largo plazo reducción de la deuda y un presupuesto equilibrado por cuarto año consecutivo”, dijo Pritzker el sábado.

Según los legisladores, el impuesto estatal sobre las ventas de comestibles del 1% se suspenderá durante todo el nuevo año fiscal, lo que, según las autoridades, ahorrará a los contribuyentes hasta $400 millones hasta el 1 de julio de 2023.

El impuesto estatal al combustible, que estaba programado para aumentar en julio debido a la inflación, se congelará en $.39 por galón hasta el 1 de enero de 2023, con un ahorro para los contribuyentes de $70 millones.

Los reembolsos de impuestos a la propiedad de hasta $300 por hogar también se incluirán en el presupuesto.

Además, se incluyó una expansión permanente del crédito tributario por ingreso del trabajo en el estado, según Pritzker. De acuerdo con las organizaciones Economic Security for Illinois y el Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, con esta expansión se beneficia un millón de contribuyentes del estado, independientemente de su estatus migratorio, que antes no calificaban. La expansión incluye a adultos entre 18 y 24 años sin hijos, trabajadores mayores de 65 años y trabajadores que declaran sus impuestos con ITIN.

Finalmente, las familias recibirán cheques directos del estado en espera de la aprobación del presupuesto. Cada individuo será elegible para un cheque de hasta $50, y los hogares también recibirán $100 por niño. Estos pagos directos se distribuirán una sola vez.

Se distribuirán a los cheques a contribuyentes individuales con ingresos de hasta $200,000 ó ingresos de hasta $400,000 para quienes declaren en conjunto, según los funcionarios. De acuerdo con Pritzker, esto representa alrededor del 97% de las personas que declaran impuestos en Illinois.

Como parte del presupuesto está la expansión de servicios de salud para inmigrantes mayores de 42 años, que se traduce a 26,000 nuevos beneficiarios de bajos ingresos, independientemente de su estatus migratorio, según detalló el Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights.

Los demócratas de Illinois elogiaron el nuevo presupuesto por su impacto en los contribuyentes y su compromiso de permanecer equilibrado, algo con lo que el estado ha luchado durante décadas.

“Pagamos nuestras cuentas, vimos mejorar nuestra calificación crediticia, invertimos en nuestras prioridades y tuvimos la capacidad de devolver dinero a los contribuyentes”, dijo el presidente del Senado de Illinois, Don Harmon. “Como dijo el gobernador, un presupuesto responsable y equilibrado era vital. Tenemos eso”.