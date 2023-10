Preparan dos nuevos albergues para migrantes en West Loop de Chicago

Varios residentes de la comunidad del West Loop expresaron su sentir y muchos de ellos querían saber si había un tiempo definido para tener a los migrantes dentro de los albergues.

Chicago prepara la apertura de dos nuevos albergues en el área del West Loop para intentar ayudar con la crisis de migrantes que existe en la ciudad. A través de un foro comunitario los residentes se enteraron de los planes sobre los nuevos sitios y como van a operar.

“Es una situación complicada la que enfrentamos como ciudad. Tenemos que ver cómo solucionarlo, no queremos que estén por todos lados en la calle, me están dando algo de tiempo para preparar y tenemos que ajustarnos. Me interesa saber cuánto tiempo estarán”, dijo Walter Burnett Jr. Concejal del distrito 27.

Tanto Burnett Jr. como algunos de los presentes concuerdan con que necesitan ayudar, mas no quieren que se olviden de las necesidades de los residentes.

“Hay mucha gente en la comunidad que los está ayudando, les da de comer, hay empatía pero también queremos asegurarnos que la gente que ya esté aquí también sea atendida”, dijo el concejal.

De acuerdo con datos de la ciudad, actualmente hay casi 10,800 residentes en 23 albergues en Chicago, pero más de 3 mil esperan en los distritos de la policía.

Varios residentes de la comunidad del West Loop expresaron su sentir y muchos de ellos querían saber si había un tiempo definido para tener a los migrantes dentro de los albergues.

“La meta es poder acomodar a personas en hogares y fuera de los albergues, que ellos puedan sobrevivir por si solos”, dijo Cristina Pacione-Zayas, jefa de gabinete de la alcaldía de Chicago.

Autoridades de la ciudad indicaron que estos sitios serán utilizados para albergar a niños y familias. Dicen que por el momento no tienen una fecha de apertura para el albergue ubicado por la avenida Racine.