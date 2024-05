El Precio de la Belleza: Importancia de tener cuidado con los medicamentos inyectables para adelgazar

En el Centro Toxicológico de Illinois el teléfono suena…

“Sí, definitivamente estamos viendo un patrón”, dijo Matt Novak, un especialista certificado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Y es que dijo que están recibiendo más llamadas de personas asustadas que, sin querer, utilizaron de forma incorrecta sus medicamentos inyectables para adelgazar.

“Hemos tenido algunas situaciones donde las personas toman 10 veces la cantidad que se supone deben tomar”, indicó Matt Novak, especialista certificado del Centro Toxicológico de Illinois.

En 2022, el centro recibió 61 llamadas. En 2023, las llamadas casi se duplicaron a 121.

Y con 35 llamadas en el primer trimestre de 2024, van camino de superarlo este año.

Pero, ¿qué es lo que está pasando?

“Creo que más personas están tomando estos medicamentos”, opinó el Dr. Michael Wahl, director médico en el Centro Toxicológico de Illinois.

El Dr. Wahl indicó que algunos dispositivos autoinyectores para administrar el medicamento pueden ser complicados de utilizar.

“Supongamos que deben de tomar 0.25 miligramos, pero ponen la dosis incorrecta en la inyección y toman 1 miligramo ó 4 miligramos. Pueden tomar dosis enormes, cometer grandes errores de dosificación, que luego pueden provocar náuseas, vómitos, diarrea, mareos, y es entonces cuando nos llaman”, dijo el Dr. Wahl.

Tony Simon es un abogado que representa a 25 personas en Illinois con otro problema.

“Algunos de mis clientes que tomaban el medicamento tuvieron complicaciones graves de las que nunca se les informó”, dijo Simon.

Simon presentó una demanda en Illinois contra Novo Nordisk, el fabricante de Ozempic, alegando que el fabricante del medicamento no advirtió sobre sus posibles complicaciones, incluida la posibilidad de una parálisis estomacal.

“Si el fabricante advierte adecuadamente en la etiqueta de los riesgos que conocía durante los ensayos clínicos, al ponerlo en la etiqueta y en la información, el médico y el paciente pueden juzgar adecuadamente si quieren hacerlo o no”, señaló Simon.

Ante la demanda, Novo Nordisk respondió en parte:

"Novo Nordisk cree que las alegaciones de estas demandas carecen de fundamento, y tenemos la intención de defendernos enérgicamente contra ellas".

Y añadió:

"Los riesgos y beneficios conocidos de los medicamentos de semaglutida y liraglutida se describen en el etiquetado del producto aprobado por la FDA. Novo Nordisk respalda la seguridad y eficacia de todos nuestros medicamentos cuando se utilizan según las indicaciones y cuando se toman bajo el cuidado de un profesional de salud autorizado."

Rita Glaze-Rowe trabaja para Real Chemistry, una empresa de mercadeo para el cuidado de la salud.

“Las personas no pueden, no quieren, no desean esperar hasta encontrar un médico”, indicó Glaze-Rowe.

La demanda es tan alta que está creando escasez, y la FDA informa de una disponibilidad limitada de los medicamentos Mounjaro, Zepbound y Wegovy.

“Y lo que estamos viendo es que la gente se sale del sistema sanitario”, explicó Glaze-Rowe.

Real Chemistry indica que están siguiendo el aumento sin precedentes de lo que llaman “influencers glp-1”… o personas en las redes sociales que promocionan estos medicamentos, llevando a los interesados a centros estéticos o medspas y proveedores de telesalud que ofrecen fórmulas compuestas cuyo proceso consiste en combinar, mezclar o alterar ingredientes para crear un medicamento.

“Hemos visto afirmaciones que se les podía conseguir el medicamento a las personas para mañana. Ahora lo que estamos viendo es una pequeña diferencia… se les dice que pueden conseguir el medicamento con ‘el mismo activo principal’”, dijo Glaze-Rowe.

Aunque los medicamentos pueden ser de más fácil acceso y más baratos, la doctora Naomi Parrella advierte lo siguiente:

“Las farmacias de compuestos, no envían los mismos medicamentos que obtienes de una compañía farmacéutica regular. El problema es que no están reguladas. Así que no sabemos realmente el perfil de seguridad”, dijo la Dra. Naomi Parella, directora de Lifestyle Medicine del Hospital Rush.

Advirtió que la FDA ha sido muy clara al respecto y que estos medicamentos no deben ser comprados en una fórmula compuesta aunque no es ilegal.

Matt es farmacéutico y dijo que ha atendido las llamadas de personas que han autoadministrado versiones compuestas.

“Les mandan un vial y una jeringuilla y los pacientes no reciben la formación adecuada de cómo administrárselo porque todo esto es en línea. Se confunden y sacan todo el vial”, dijo Novak.

La Dra. Parella recomienda que la clave es asegurarse de empezar cualquier medicamento con toda la información por adelantado y saber cómo tomarla de forma segura.