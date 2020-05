“Positividad”: éste es el índice que Pritzker dice que hay que seguir

Si bien el número total de casos de coronavirus en Illinois sigue en aumento, el gobernador J.B. Pritzker dice que hay otro número importante al que prestar atención: se trata de la “tasa de positividad”, un índice en el que dice debemos enfocarnos.

“Todos los días hablamos del número de nuevos casos y eso es algo que sin duda debemos seguir observando. ¿El número total de personas? Es menos importante para vigilar porque la verdad es que nosotros ni nadie ha practicado la prueba a todos los residentes del estado y el número que se reporta es en función de las pruebas que hacemos”, dijo. “Por eso, estamos viendo el número de positivos y comparándolos con el total de pruebas que se han realizado ese día y eso nos da una positividad a la que queremos hacer seguimiento”, añadió.

Pritzker dijo que Illinois "está haciendo muchas más pruebas que la mayoría de los lugares en el país" y que no recomienda que la única lectura que se haga al respecto sea en función del número total de pruebas.

"Muchos otros lugares están optando por no realizar la prueba, lo que significa que no muestran nuevos casos. Debido a que no es un caso confirmado, generalmente no se cuenta", dijo Pritzker.

"Así que solo diría que ignoraría un poco los números brutos de las pruebas y, en cambio, miraría la tasa de positividad. ¿Cuántas personas recibieron el test? ¿Cuántas de ellas dieron positivo? Ese es un número que va a bajar para nosotros y varía entre aproximadamente el 21% y el 15%. Queremos que baje aún más. Es una indicación de que hay una tasa de infección más baja en todo el estado ".

No es la primera vez que el gobernador menciona las tasas de infección y positividad.

Pritzker ha dicho que aunque los casos totales están aumentando, el porcentaje de pruebas positivas continúa disminuyendo.

"Se trata realmente de hacer más pruebas", dijo el sábado. "De hecho, lo que se encontrará es una tasa de infección más baja. Si se hacen los cálculos aquí cuántas pruebas se realizan como denominador y cuántos positivos como numerador, se verá que hemos bajado en promedio, de lo que era alrededor del 21% o 22% de tasa de infección a poco menos de 20%”.

Datos disponibles en la página de internet del estado mostraban el sábado que los diagnósticos de COVID-19 se incrementaron en abril, llegando a su punto máximo el día 22 con 21.4% de positivos sobre el total de pruebas. Desde entonces la tasa ha ido en descenso y al cierre del 2 de mayo se ubicaba en 19.5%.