“¿Por qué se llevaron a mi papá?” Piden liberación de venezolano deportado a El Salvador

Una madre de origen venezolano pide por la libertad de su esposo, que según ella, fue deportado a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, luego de ser arrestado cuando trabajaba junto a su hijo.

“Por qué se llevaron a mi papá si el solo estaba trabajando conmigo”. Esa es la pregunta que diariamente le hace Naybe Chacón a su madre, luego de ver como la policía arrestaba a su padre.

“Él no ha hecho nada malo, yo estaba sentado ahí con mi teléfono jugando los juegos que tenía descargado cuando de repente vino la policía y paró a mi pap”, dice el menor de edad.

Luis Edixon Chacón Gomes, de 25 años, padre de tres hijos y originario de Venezuela fue arrestado supuestamente por la policia de Milwaukee el pasado 8 de marzo cuando repartía comida por medio de una aplicación, en compañía de su hijo.

“Me sentí muy triste, yo estaba llorando en esa oficina donde me tenían. No entendía a los policías porque hablaban inglés”, agregó el niño.

De acuerdo con sus familiares, Luis fue detenido porque aparentemente la luz delantera de su camioneta no estaba funcionando.

Luego fue trasladado a un centro de detención en Bradview donde permaneció casi un mes.

“Me parece injusto, porque él solo estaba trabajando por su cuenta, él no estaba robando a nadie, él no mató a nadie, él no es de ninguna pandilla, tampoco pertenece a ningún Tren de Aragua”, dijo Mariannys Galindez, esposa del hombre deportado.

La mujer agrega: “Los tatuajes que él tiene son nombres, el de su mamá, el de su papá y mi nombre”, dijo.

Cuenta que días antes, Luis había firmado papeles para auto deportarse, sin embargo fue cuando por medio de un video publicado en la cuenta de TikTok, de Gustavo Villatoro y que pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, se dio cuenta de que había sido deportado.

“Él tenía ese miedo de que en las noticias decían que mandaban a los venezolanos a El Salvador”, dijo Galindez.

La esposa de Luis dice que atraviesa por un momento difícil ya que no puedo pagar el alquiler.

Por lo que familiares, tanto en Venezuela como aquí, piden la libertad de este padre.

Nos comunicamos con la oficina de ICE para conocer más detalles del caso y también con la policía de Wisconsin, pero hasta el cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta.