Por qué los funcionarios de salud de Chicago dicen estar ‘preocupados’ por las tendencias de COVID-19 en Europa

Dado el aumento de COVID-19 en partes de Europa, que coincide con el incremento en casos de BA.2 u "ómicron sigiloso", ¿qué indica eso para Estados Unidos a medida que se eliminan las restricciones?

La principal especialista de Chicago señaló este jueves que está particularmente preocupada por la situación de COVID-19 en Europa.

"Voy a ser honesta, me preocupa lo que está sucediendo en Europa porque creo que no hay una comprensión completa de ello", dijo la directora del Departamento de Salud Pública de Chicago, la Dra. Allison Arwady, durante un Facebook Live este jueves.

A medida que la mayoría de las restricciones de COVID-19 se relajan en Europa, incluyendo Austria, Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania y Francia, el número de contagios ha aumentado en los últimos días. El aumento se debe en parte a ómicron BA.2, un poco más infeccioso, y a que las personas abandonan en gran medida el uso de mascarilla y se reúnen en grupos más numerosos.

En las últimas dos semanas, las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 han aumentado ligeramente en Gran Bretaña.

Por otra parte, Corea del Sur tuvo su día más mortal de la pandemia el martes, con 293 muertes reportadas en las últimas 24 horas, mientras enfrenta un aumento récord de contagios debido a la variante ómicron.

China prohibió a la mayoría de los habitantes abandonar una provincia nororiental afectada por el coronavirus y movilizó a los reservistas del ejército el lunes, ya que la variante "ómicron sigiloso" ha provocado el mayor brote en ese país desde el comienzo de la pandemia hace poco más dos años.

"Creo que es muy probable que lo que hemos visto en Europa, donde BA.2 está aumentando en proporción relativa, suceda aquí", dijo el Dr. Isaac Ghinai, director de vigilancia de laboratorio en CDPH. "Vamos a ver que BA.2 causa una proporción cada vez mayor de la cantidad de casos. Ya lo hemos visto antes".

BA.2, también conocida como "ómicron sigiloso", se considera una variante de ómicron.

Ghinai agregó que cree que el aumento de BA.2 es "menos preocupante" que ómicron cuando se detectó por primera vez en Estados Unidos a fines del año pasado.

“No espero el mismo aumento que vimos a fines de 2021 como resultado de BA.2”, dijo. “Eso no quiere decir que no habrá cambios. Estamos en un mínimo casi histórico en términos de COVID-19 aquí en Chicago; es muy probable que haya algunos cambios en la transmisión. No espero sea un aumento como el que vimos en los últimos meses debido a ómicron".

La variante “ómicron sigiloso” se detectó en Illinois a principios de este año.

El Hospital Northwestern indicó que esta variante se detectó en un residente de Chicago al que se le hizo una prueba de COVID-19 el 18 de enero.

Según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los casos de BA.2 se duplican cada siete días en el Medio Oeste.

Arwady enfatizó que si bien el aumento de COVID-19 en otros países podría ser una señal de lo que vendrá, esto no es una garantía.

“Ciertamente tengo cierta preocupación, particularmente sobre lo que estamos viendo en Europa, pero hay muchas diferencias allí”, dijo.

Arwady indicó que si bien su oficina ha estado en comunicación con el Reino Unido, los indicadores en aumento podrían deberse a la combinación del relajamiento de restricciones, la disminución de la inmunidad y a BA.2 y otras variantes.

Señaló que muchos países que actualmente experimentan picos, como China y Australia, "realmente apuntaban a un enfoque de cero COVID-19".

"Lo que creo que hemos visto con ómicron, BA.1, BA.2, no importa, es que los países que apuntaban a un objetivo cero, realmente no es posible con una variante tan infecciosa. Entonces, lo que es importante es que muchos de estos países no experimentan una ola de hospitalización porque tiene un índice elevado de vacunación. Mi preocupación es que en Estados Unidos no tenemos esos porcentajes tan elevados de vacunación".

Los datos preliminares indican que las vacunas y los refuerzos son igualmente efectivos para prevenir los casos sintomáticos de BA.1, la variante ómicron original, y BA.2.