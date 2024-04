Por qué los Bears seleccionaron a Caleb Williams como su mariscal de campo franquicia

No hubo drama cuando el comisionado de la NFL, Roger Goodell, subió al podio el jueves por la noche en Hart Plaza en Detroit para abrir el Draft de la NFL 2024.

Los Chicago Bears han estado efectivamente en el reloj durante tres meses, y nunca hubo dudas de que seleccionarían al mariscal de campo de USC, Caleb Williams, con la selección general número uno, entregándole al ganador del Trofeo Heisman 2022 las llaves de una franquicia.

En una clase de mariscales de campo repleta que incluye a Jayden Daniels, Drake Maye y J.J. McCarty, Williams estuvo muy por encima del resto para quienes tomaban las decisiones dentro de Halas Hall.

El estilo de juego de Williams se puede caracterizar por su excepcional capacidad de escaparse y capacidad de juego, pero es su talento en el brazo, su precisión, su procesamiento y su capacidad para ganar desde el bolsillo lo que hace que el primero sea tan especial.

Williams y su equipo repasaron un guión básico durante su día profesional en la USC para mostrar su capacidad para jugar dentro de la estructura y realizar tiros desde el bolsillo.

"No estoy aquí para sorprenderte, estoy aquí para ganar juegos", dijo Williams a "The Pivot" sobre su decisión de que su pro day fuera "aburrido" y no implicara muchos lanzamientos fuera de la plataforma.

Para los Bears, Williams representa su última y mejor oportunidad de romper una maldición de 80 años como mariscal de campo.

Fueron necesarios varios actos del destino de la NFL para que los Bears se encontraran en posición de seleccionar a Williams, y creen que está especialmente preparado para manejar la presión y las expectativas que conlleva ser apodado el salvador de la franquicia.

"Cuando llegamos allí, había mucho trabajo por hacer", dijo un ex entrenador de Williams a NBC Sports Chicago. "Caleb, hay que reconocerlo, realmente ayudó a establecer la cultura de lo que queríamos construir. Él estableció el estándar y se mantuvo en el más alto nivel en el equipo. Y no fue fácil. No está acostumbrado a perder y fue difícil. A veces tienes que pensar que, al regresar la temporada después de ganar el Heisman, la presión es inmensa y luego pierdes uno o dos juegos y realmente le cuesta encontrar una manera de arreglarlo. Deja que lo rompa. Siempre fue el mismo tipo todos los días. Aceptaba la presión y la responsabilidad de ser ese tipo. Cuando las cosas se ponen difíciles, no pestañea. Cuando lo enfrenta los domingos, lo acepta y sale por el otro lado. Es quien es."

"Jugó en Oklahoma y USC", dijo a NBC Sports Chicago el ex entrenador de Oklahoma Bob Stoops, quien entrenó a Williams como entrenador en jefe interino en 2021. "Eso es lo que diré al respecto. No hay mucha más presión que en esos dos programas. No creo que nada sea demasiado grande para que él lo maneje".

Las estadísticas de Williams hablan por sí solas.

En sus últimas dos temporadas en USC, Williams lanzó para 8,170 yardas, 72 touchdowns y sólo 10 intercepciones mientras completaba el 67.5 por ciento de sus pases.

La temporada 2023 de Williams no fue el bis de Heisman que muchos esperaban, pero la porosa línea ofensiva de USC y su mala defensa obligaron a Williams a jugar como héroe durante una decepcionante campaña de 7-5.

Sin embargo, las luchas de Williams y cómo las manejó fueron instructivas para el gerente general de los Bears, Ryan Poles, mientras realizaban su evaluación previa al draft. De hecho, las luchas de Williams en circunstancias poco ideales jugaron a su favor con aquellos dentro de Halas Hall.

"Ha habido mariscales de campo en el pasado que estuvieron invictos durante tres años, tienen un montón de selecciones de primera ronda rodeándolos en todo momento, por lo que es una proyección de cómo manejan la incomodidad, cómo manejan la presión", dijo el gerente general de los Bears Ryan Poles a NBC Sports Chicago en las reuniones anuales de propietarios de la NFL en Orlando. "Entonces, ver a algunos de estos muchachos pasar por momentos difíciles es importante porque ahora puedes hablar de eso y escucharlos retroceder y decir: 'Está bien, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo podría manejar ciertas situaciones mejor?' Hay muchas lecciones que aprender de eso. Simplemente te hace sentir cómodo cuando, si estás en una situación como esa, el niño saldrá adelante porque si no, puede desmoronarse fácilmente".

En Williams, los Bears ven a un cambiador de franquicia: un agente transformador que puede elevar a quienes lo rodean y entregar campeonatos a Chicago.

Williams ha sido abierto sobre su deseo de alcanzar y pasar a Tom Brady ganando ocho títulos de Super Bowl. Se informó que el campamento de Williams contactó a los Bears al principio del proceso de draft para asegurarse de que estuvieran dispuestos a colocar la infraestructura necesaria alrededor de Williams para ayudarlo a alcanzar a Brady.

Los Bears respondieron contratando al corredor D'Andre Swift y al ala cerrada Gerald Everett antes de hacer un trueque por el receptor abierto veterano Keenan Allen.

Los Bears contrataron a Poles para "romper un ciclo". El ciclo del fracaso del mariscal de campo, de la disfunción y de la voluntad de aceptar la mediocridad.

Su objetivo siempre ha sido elevar el listón de la franquicia de los Bears. Si su talento coincide con las expectativas, Williams debería hacer lo mismo con su deseo genuino de superar a Brady en lo único que importa: trofeos.

"Me encanta. Creo que todos deberíamos tener grandes objetivos", dijo Poles sobre el deseo de Williams de alcanzar a Brady. "Tenemos grandes objetivos aquí: ganar múltiples campeonatos. Y eso es a lo que apuntamos. Eres más intencional cuando tienes estos objetivos, tienes que vivir de cierta manera, tienes que practicar de cierta manera, tienes que avanzar tu negocio de cierta manera para lograrlo, si todo lo demás está en línea con eso, eso me entusiasma".

Los Bears nunca vacilaron en su deseo de convertir a Williams en su mariscal de campo franquicia. Cambiaron al mariscal de campo Justin Fields después de solo un encuentro cara a cara con Williams.

Poles trajo a veteranos, especialmente aquellos que expresaron su apoyo a Fields, para cenar con Williams en su visita número 30. La respuesta fue exactamente lo que esperaban los responsables de la toma de decisiones de los Bears, sin darles reservas sobre la capacidad de Williams para ganar el vestuario.

"Un tipo realmente inteligente", dijo Poles sobre lo que sus jugadores veteranos le dijeron sobre Williams. "Se mostró como un muy buen compañero de equipo. Es fácil hablar con él y tiene los pies en la tierra. Ya sabes, hemos hablado durante este proceso sobre todo el asunto de Hollywood. Es muy alegre, quiere trabajar, quiere conseguir algo". Mejor, quiere ganar como equipo. Eso es lo más importante para él, además de tener éxito, así que creo que lo más importante es si encaja con nuestra cultura y lo que estamos tratando de hacer, y todas las señales eran así y, eso es positivo".

Williams cumple todos los requisitos de los Bears, desde el talento del brazo hasta la estructura mental.

Lo único que le queda es cumplir la inmensa promesa que traerá su llegada.