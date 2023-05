Populares bares de Chicago no venderán cerveza Anheuser-Busch por respuesta a controversia publicitaria

Los bares populares LGBTQ+ de Chicago han anunciado planes para boicotear la cerveza Anheuser-Busch tras una controvertida campaña de marketing en torno al influencer transgénero Dylan Mulvaney.

Sidetrack Bar anunció que ya no venderá cervezas Bud, Bud Light y Goose Island 312 a raíz de la saga en curso.

"Sidetrack sigue estando alentado por el aumento en el apoyo de las marcas a la comunidad LGBTQ+ durante las últimas cuatro décadas a medida que ha aumentado el apoyo del país a la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, también debemos responsabilizar a las marcas si toman medidas activas contra la igualdad LGBTQ+, visibilidad y seguridad", escribió el bar en un comunicado publicado en Instagram el jueves. "La reciente decisión de Bud Light de abandonar la campaña de Dylan Mulvaney, de "dar de baja" a quienes la crearon, así como la declaración de su CEO, erróneamente da validez a la posición de que es aceptable acceder a las demandas de quienes no apoyan a la comunidad trans y desear borrar la visibilidad LGBTQ+".

2Bears Tavern Group, propietario de cuatro bares en Chicago, incluidos 2Bears Tavern, Jackhammer, Meeting House Tavern y The Sofo Tap, dijo que todos sus bares "están descontinuando los productos de Anheuser-Busch InBev como resultado de las acciones y declaraciones anti-transgénero del cervecero".

Esta semana, Anheuser-Busch confirmó que Alissa Heinerscheid, su vicepresidenta de marketing, y su jefe, Daniel Blake, se ausentarán. La compañía no dirá cuándo regresarán o si se les pagará.

Heinerscheid era la ejecutiva de marketing que supervisó una asociación entre Bud Light y Mulvaney, que desde entonces se ha convertido en gritos de boicot por parte de algunos clientes enojados.

La asociación entre la marca de cerveza con el emblema azul y Dylan Mulvaney, que tiene más de 10,8 millones de seguidores en las redes sociales, llegó a Internet el 1 de abril. Fue entonces cuando Mulvaney publicó un video en Instagram en el que aparecía abriendo una lata de Bud Light, una con el hashtag #budlightpartner.

El mes pasado, Bud Light dijo: "Anheuser-Busch trabaja con cientos de personas influyentes en nuestras marcas como una de las muchas formas de conectarse auténticamente con audiencias en diversos grupos demográficos".

Pero la asociación Bud Light-Mulvaney rápidamente provocó una avalancha de críticas de personas que dijeron que estaban enojadas porque el mundo estaba yendo "woke". El músico Kid Rock publicó un video de sí mismo disparando latas de Bud Light con un rifle.

Otros mostraron su apoyo a la asociación, con Paris Hilton comentando "Salud" con un emoji de copa de champán en la publicación de Mulvaney.

Mulvaney pareció tomarse un tiempo fuera de las redes sociales luego de la controversia, pero finalmente regresó en un video de Instagram publicado el 27 de abril para responder a la protesta.

“Se ha dicho mucho sobre mí”, dijo Mulvaney en el video. “Algo de lo cual está tan lejos de mi verdad que escuchaba mi nombre y no sabía de quién estaban hablando a veces”.

Mulvaney dijo que las críticas en su contra están fuera de lugar diciendo que "si me van a acusar de algo, debería ser que soy una persona de teatro y que soy camp".

“Crecí en una familia conservadora y soy extremadamente privilegiada porque todavía me quieren mucho. Y crecí en la iglesia y todavía tengo mi fe, a la que realmente estoy tratando de aferrarme en este momento”, dijo el actor. “Pero siempre he tratado de amar a todos, incluso a las personas que lo hacen muy, muy difícil”.

Para algunos, la asociación fue demasiado lejos en un momento en que los problemas de las personas transgénero, incluida la atención médica que afirma el género y la participación en deportes, son un tema divisivo en las legislaturas estatales.

Pero otros, incluida la propia Heinerscheid, dicen que llegar a consumidores más jóvenes y diversos es crucial. Según una encuesta de Gallup de 2021, el 21% de las personas de la Generación Z se identifican como lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, en comparación con el 3% de los Baby Boomers. Gallup también descubrió que los consumidores más jóvenes son los más propensos a querer que las marcas promuevan la diversidad y tomen una posición sobre los problemas sociales.

“Tenía un trabajo muy claro cuando me hice cargo de Bud Light. Y así fue, esta marca está en decadencia. Ha estado en declive durante mucho tiempo. Y si no atraemos a los jóvenes bebedores para que vengan y beban esta marca, no habrá futuro para Bud Light”, dijo Heinerscheid el mes pasado en un episodio del podcast “Make Yourself at Home” de Apple.

Anheuser-Busch ha apoyado durante mucho tiempo a la comunidad LGBTQ+, asociándose con grupos de defensa y donando más de $13 millones durante 20 años a organizaciones comprometidas con la igualdad LGBTQ+. Bud Light también lanzó botellas de aluminio con los colores del arcoíris durante el Mes del Orgullo de junio y donó $1 por cada caja vendida al grupo de defensa GLAAD.

El director ejecutivo de Anheuser-Busch, Brendan Whitworth, emitió un comunicado el 14 de abril, pero no mencionó específicamente la controversia.

“Nunca tuvimos la intención de ser parte de una discusión que divide a las personas”, dijo Whitworth.