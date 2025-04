Policías custodian el centro de Chicago para evitar aglomeraciones de jóvenes

Se mantiene este viernes por la noche la presencia de oficiales de policía en el área de Streeterville, para prevenir que las reuniones de adolescentes generen caos y violencia.

Nuevamente los alrededores del cine AMC en Sreeterville está rodeado por una fuerte presencia de oficiales de policía todo esto con el objetivo de prevenir que las reuniones de jovencitos que se realizan en esta área se tornen violentas.

Ya que en el pasado, la aglomeración de adolescentes ha creado caos y violencia dejando a un adolescente y una turista herida de bala y varios menores de edad arrestados.

“Para caminar con los hijos esto sí da bastante miedo”, dijo Susana una residente de la zona.

Debido a estos incidentes la oficina de emergencia de la ciudad, en coordinación con las empresas de servicio de transporte compartido acordó que en caso de estas reuniones las compañías no podrán ni recoger ni dejar pasajeros entre las 4:30 y 10:00 pm en el área denominada como geo-cerca. Algo que para turistas que se hospedan en la zona es preocupante.

“Afecta el turismo en esta área porque si uno no se puede mover en Uber o en Lyft o en transporte público, pues no podemos venir acá o no podemos ir hacia otros lugares de interés”, dijo Irene Villamil, turista en Chicago.

Una opinión similar la comparte Juan: “No es algo usual, en otras ciudades por lo general estamos hablando de niños, deberían estar con sus padres como estamos ahora con ellos, pero entiendo que debería haber un control al respecto”.

La orden podría ser cancelada en caso de que no se presenten disturbios.

Por su parte el departamento de policía comentó que utiliza varios recursos y herramientas para monitorear estas reuniones.

“Los oficiales de policías también estarán presentes en todas las áreas para salvaguardar a todos aquellos que están visitando, viviendo y trabajando en las áreas donde se presenten las aglomeraciones”.

Por ahora hay una propuesta en el consejo de la ciudad que genera controversia y busca que se implante un toque de queda pero que este sean implementado por la policía.