Reporte: policía de Joliet es reasignado tras mortal sobredosis de hombre bajo custodia

Un oficial de Joliet fue despojado de sus competencias como policía luego de que un video mostrara la sobredosis mortal de un hombre que estaba bajo custodia, el cual se filtró la semana pasada según dijo una fuente a nuestra estación hermana NBC 5.

De acuerdo con el informante, el policía fue desplazado a otras tareas administrativas y se le incautó su arma de reglamento.

El video en cuestión mostró a Eric Lurry consumiendo una sobredosis mientras era custodiado por la policía y se supo que poco después murió en un hospital local. La policía dijo que se inició una investigación interna para esclarecer la muerte y la filtración del video.

Lurry había sido apresado el 29 de enero durante una operación antidrogas encubierta, indicaron. En el video recogido por la cámara del cristal frontal de la patrulla, se ve a Lurry masticando algo y pocos minutos después, cuando trataron de sacarle del auto, ya no respondía.

En la grabación un oficial lo abofetea y maldice antes de presionar su nariz, mientras que otro se ve usando una macana retráctil en un intento de remover el objeto de la garganta del detenido.

La policía dijo que tragó una gran cantidad de drogas y luego murió, en tanto el forense del condado Will determinó que había en su cuerpo niveles mortales de heroína, fentanilo y cocaína. La concentración de lo hallado era 10 veces el rango fatal, indicaron.

Su muerte fue calificada como un accidente y tanto el forense como el patólogo que realizaron la autopsia dijeron que "el Departamento de Policía de Joliet no jugaron rol alguno o tienen responsabilidad en la infortunada sobredosis de droga mortal".

Por otra parte, la esposa de Lurry dijo que estaba horrorizada de ver lo que recogió la grabación. Nicole Lurry indicó que "no puedo creer lo que le están haciendo a él", mientras miraba el video. "Están sentados presionando su nariz, con la mano en su garganta. No lo puedo creer".

Desde que sucedió el incidente, Nicole Lurry y su abogado han solicitado los reportes policiales de lo sucedido y dicen no haber recibido lo que piden. "No he tenido respuesta del Departamento de Policía de Joliet. Siento que tratan de encubrir algo", refirió la mujer.

La policía replica que no hay nada que encubrir y que se llevaba a cabo una investigación interna de lo que pasó.

Al preguntársele por qué tomó cinco meses, la respuesta fue que tanto el fiscal del condado como la Fuerza Especial de Crímenes tenían que completar una pesquisa independiente antes de que iniciara la de la policía de Joliet.

Esas investigaciones externas terminaron sin cargos a los oficiales involucrados, de acuerdo a la policía de Joliet.

Michael Oppenheimer, abogado de Lurry, no escatima en palabras sobre lo sucedido el 29 de enero. "Creo que atestigüé el homicidio de Eric Lurry"

Estos policías sabían que estaba en apuros y nunca llamaron al 911. Durante más de siete minutos, no llamaron al 911. La ley dice que hay que llamar al 911 para brindarle ayuda ".

A pesar de los hallazgos de la investigación realizada por el abogado del estado y la Fuerza de Tarea de Crímenes Mayores, Oppenheimer exige justicia para la familia Lurry.

"No hicieron nada para ayudarlo", dijo. "Probablemente lo mataron haciendo lo que hicieron".

El alcalde de Joliet, Bob O'Dekirk, solicitó una investigación por parte de la oficina del Fiscal General de Illinois, Kwame Raoul.