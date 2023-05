Policía detiene a un hombre por supuesto intento de secuestro en la Universidad Northwestern

Una persona fue detenida el sábado por la mañana con relación a un intento de secuestro en el campus de la Universidad Northwestern, según la policía.

Alrededor de las 9:45 am, una mujer llamó a un oficial de policía de Evanston y le explicó que un hombre había tratado de empujarla hacia su vehículo en la cuadra 600 de University Place, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa.

La mujer dijo que estaba caminando por el área cuando el sospechoso se le acercó y trató de subirla a su camioneta. Sin embargo, ella pudo escapar.

Minutos después, dos policías de Evanston vieron una camioneta que coincidía con la descripción del vehículo del sospechoso, que se había compartido a través de la radio de la policía. Los oficiales intentaron detener el vehículo, pero el conductor se negó y los condujo en una "persecución a baja velocidad" en Chicago Avenue hasta South Boulevard antes de finalmente detenerse.

El conductor de 28 años, cuya descripción coincidía con la del sospechoso del intento de secuestro, fue detenido, dijeron las autoridades.

Northwestern emitió una alerta del campus sobre el incidente a las 10:23 am, diciendo que la policía estaba investigando un intento de secuestro cerca de Scott Hall. A las 10:47 am, los funcionarios de la universidad tuitearon que la emergencia había terminado y que un sospechoso estaba bajo custodia.

La policía no está buscando a nadie más en relación con el crimen. La víctima, una residente de Evanston que no está afiliada a la universidad, no sufrió lesiones físicas graves, dijeron las autoridades.

Los cargos estaban pendientes contra el sospechoso el sábado por la tarde.