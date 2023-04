Policía de Chicago despedirá a oficial involucrado en tiroteo a Anthony Álvarez por caso no relacionado

Más de dos años después de que un oficial de policía de Chicago le disparó fatalmente a Anthony Álvarez durante una persecución a pie, la ciudad tomó medidas para despedir al oficial que inició esa persecución, por alegaciones completamente separadas de mala conducta hechas varios años antes.

La persecución y el tiroteo policial fatal de Álvarez, en marzo de 2021, provocaron protestas y cambios en la política de persecución a pie del Departamento de Policía de Chicago. Pero lo que el público no sabía en ese momento es que el oficial que inició esa persecución había estado bajo investigación desde noviembre de 2017.

“Ahora sabemos que esta interacción nunca debió haber ocurrido”, dijo el abogado Chris Smith, quien representa a la familia de Álvarez en una demanda contra la ciudad y los dos oficiales involucrados: Evan Solano y Sammy Encarnación. “Es una tragedia que haya sucedido. Y debemos comenzar a tratarlo como una tragedia, y es realmente un ejemplo sorprendente de todo lo que está mal en el departamento de policía”.

Esa demanda apunta en parte a una investigación de la Oficina Civil de Responsabilidad Policial sobre Encarnación que comenzó en noviembre de 2017, cuando su novia acudió a la policía para denunciar acusaciones de un altercado violento. Los documentos publicados por COPA a fines de la semana pasada muestran que la investigación posterior encontró múltiples casos de abuso, consumo excesivo de alcohol y mal manejo de su arma que datan de 2016. La agencia de supervisión policial calificó su mala conducta como “de naturaleza grave”.

“Él abusó física y verbalmente de una pareja íntima en múltiples ocasiones y le causó daño corporal durante varios de esos casos”, se lee en el informe resumido de COPA. “Además, el oficial Encarnación estaba en posesión de su arma de fuego y estaba intoxicado en múltiples ocasiones. Lo más preocupante es la descarga de su arma de fuego por parte del oficial Encarnación, que no se informó y puso en peligro su seguridad y la de los demás. Esta mala conducta, tanto individual como colectiva, demuestra una falta de juicio y autocontrol que no se puede tolerar”.

COPA sostuvo 17 de las 21 acusaciones contra Encarnación, según muestran los registros, recomendando que sea despedido del departamento. Esa recomendación llegó en mayo de 2022, más de un año después del tiroteo de Álvarez y cinco años y medio después de que comenzara la investigación. En agosto, Brown estuvo de acuerdo con la recomendación de COPA de despedir a Encarnación en este caso. La ciudad comenzó ese proceso a principios de este mes al presentar cargos ante la Junta de Policía que se hicieron públicos el lunes, aproximadamente 10 meses después de que COPA concluyera su investigación de un año. Un abogado de Encarnación no respondió a la solicitud de comentarios.

La madre de Anthony Álvarez reacciona a la decisión de la Junta de la Policía de Chicago de no despedir al oficial Evan Solano, y solamente suspenderlo de su cargo.

Por el tiroteo de Álvarez, COPA recomendó previamente en enero de 2022 que Solano, quien le disparó a Álvarez, fuera despedido y Encarnación, quien inició la persecución, fuera disciplinado hasta disparar. Entonces-Superintendente David Brown no estuvo de acuerdo con la recomendación de COPA en ese caso, lo que provocó una revisión por parte de un miembro de la Junta de Policía, que falló en julio a favor de la decisión de Brown. Ambos oficiales fueron suspendidos por 20 días. Nueve días después de esa decisión de la Junta de Policía, los registros muestran que Encarnación disparó en otra persecución separada.

Documentos internos obtenidos por NBC 5 Investigates muestran que Encarnación fue relevado de sus poderes policiales en agosto de 2022, días después de esa segunda persecución y de que Brown aceptara la recomendación de COPA de despedirlo. La policía de Chicago dijo que lo pusieron en licencia no pagada el 15 de abril, menos de una semana después de que se presentaran los cargos ante la Junta de Policía.

“La policía sabía de cada una de estas situaciones”, dijo Smith. “Todos deberían haberse centrado en la cuestión de si esta persona debería o no ser realmente un oficial con un arma y una placa”.

Cuando se le preguntó sobre la duración de la investigación de más de cinco años sobre las acusaciones de 2017 contra Encarnación, COPA señaló su complejidad.

“Todas las investigaciones son de gran importancia y pueden tener su propio conjunto de desafíos”, dijo la agencia en un comunicado. “La complejidad de esta investigación se refleja en las docenas de acusaciones contra el oficial que requirieron una revisión exhaustiva y circunstancias únicas con respecto a la disponibilidad del oficial”.

La declaración también dijo que dentro de una semana de recibir la queja inicial, COPA “envió una solicitud de intervención conductual al Departamento de Policía de Chicago reflejando sus preocupaciones sobre el oficial acusado, solicitó que se le ordene ser evaluado y resumió la naturaleza de las acusaciones. en la investigación de COPA”.

Un portavoz de la policía de Chicago se negó a comentar, citando la naturaleza en curso de los procedimientos de la Junta de Policía contra Encarnación. El Departamento Legal de la ciudad no respondió a la solicitud de comentarios sobre la demanda de la familia de Álvarez, ni a las preguntas sobre el lapso de ocho meses entre el momento en que Brown estuvo de acuerdo en que se debería despedir a Encarnación y la presentación de esos cargos.

Smith dijo que el caso habla de una falta sistémica de responsabilidad que puede tener un costo humano real.

“Pienso en la familia de Anthony Alvarez, en particular, sus padres que están aprendiendo sobre este oficial y estos oficiales y quiénes eran y pensando: ‘Dios mío, ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué no detuviste esto? ¿Por qué no puedo? Podría haber tenido a mi hijo’”.