Pilsen: vecina recauda fondos para asistir con gastos médicos del conocido ‘Elotero’

Una vecina de Pilsen inició una colecta para poder cambiar la vida de un conocido "Elotero" que durante años ha trabajado en el barrio.

Ruiz trabajó durante toda su vida, pero a pesar de su esfuerzo carece de los beneficios mínimos.

Telemundo Chicago encontró al famoso “Elotero” con su carrito de elotes en la esquina del Museo de Arte Mexicano de Pilsen. Unas brasas ardiendo intentaban protegerlo del frío que todo lo congelaba. Pero no siempre el sacrificio de estar 6 horas de pie a la intemperie da resultados.

“Se venden los 20 y los 30, los 25 y de ahí para abajo ha habido uno que otro día que me voy con 23 dólares” dijo Ruiz.

Según el señor de 74 años de edad, el ha vendido elotes en la calle por 40 años, no tiene familia en los Estados Unidos y recientemente el oculista le dijo que debía operarse de un ojo, pues está por perder la visión debido al glaucoma que avanza a pasos agigantados.

No solamente no tiene el dinero para costear esa operación, sino que tampoco puede darse el lujo de faltar un solo día a su esquina y a su carrito, pues si lo hace no podrá costear su renta.

“Yo no tengo documentos legales en el país no tengo ningún fondo de ingreso, no welfare”, expresó el “Elotero”.

Para Ruiz no hay lluvia ni nieve, ni nada que le detenga para hacer su trabajo hasta que conoció un ángel vecina de Pilsen que quiere que sus últimos días sean los mejores.

Laura Delgado y Don Ruiz son verdaderos amigos. Ella decidió hacer crear esta página para recaudar dinero, con la esperanza de poder ayudar al hombre que considera ser parte de su familia.

“Me conmovió mucho para poder ayudarlo de cualquier manera”, dijo Delgado. “Para poder ayudarle, yo he tratado de venir a ofrecerle dinero, a traerle refresco para que venda, pero al final de todo yo quisiera que él esté feliz y cómodo y que tenga los recursos para poder tener la cirugía que necesita para poder vivir”.

Ruiz sabe que está haciendo todo lo que puede, pero eso no es suficiente. Es por eso que aceptó la propuesta de su vecina.

“Me gustaría vivir un poquito más tranquilo…es cuestión de los gastos”, dijo Don Ruiz. “Es una necesidad la que yo tengo, porque no es este, que yo ando mal gastando, no nada, así que se los agradecería bastante porque cómo corresponderles, a toda la humanidad, que se preocupe por donar un dólar o 50 centavos o lo que sea, pues darle más que suficiente las gracias”.

A pesar de que la página comenzó a funcionar hace menos de 24 horas a partir del miércoles, ya llevan recaudado más de $1,400 con un objetivo de llegar a $5,000. Los vecinos quisieran poder pasar los $50,000 para que Ruiz pueda disfrutar de una pequeña jubilación a la que nunca podrá acceder.