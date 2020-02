Pilsen: exigen personal bilingüe y mejor servicio en oficina postal

Activistas y residentes de Pilsen se manifestaron este lunes frente a la oficina del servicio postal luego de que surgieran alegaciones de que esa ubicación no cuenta con personal bilingüe y que clientes que no hablan inglés son atendidos de manera inapropiada.

Los reclamos se hacen a la luz de un publicación que se diseminó en redes sociales por Evelyn Gonzalez, quien se identificó como clienta de la oficina en la calle 19 y Ashland.

Gonzalez alega haber visto a una empleada que supuestamente no quería ayudar a clientes que no hablaban inglés.

Su publicación acaparó mucha atención ya que alega que ella trató de ayudar a algunos de los clientes que no hablabán ingles, pero que le decepcionaba ver el trto que estaban recibiendo en esta oficina postal.

I went to the USPS office today located in Pilsen, Chicago (Ashland @ 19th st) to send out a package.. in the 5-10... Posted by She's so Lashed on Monday, February 3, 2020

Este lunes, tanto Gonzalez como activistas comunitarios pidieron a funcionarios de la oficina postal que contraten a más empleados bilingüe.

Otro cliente de la oficina dijo lo siguiente acerca de su experiencia.

“Afortunadamente yo no he tenido esas barreras esos obstáculos por que hablo inglés y espanol, pero cuando he venido a tramitar lo de los pasaportes veo que otras personas que no hablan inglés, se les dificulta por que siento que no les brindan el apoyo, el servicio que se merecen”, expresó Oscar Rocha.

Al respecto, un vocero de la oficina postal indicó por escrito que ellos esperan que sus empleados traten a sus compañeros y clientes con dignidad y respeto.

Aunque no habló en particular de este caso, expresó que por lo regular si alguien no habla inglés, buscan a un empleado bilingüe que ayude a esa persona, aunque no siempre cuenten con empleados que hablen ambos idiomas.

"Nos disculpamos con cualquier cliente que haya tenido una experiencia negativa. Este incidente se está investigando a fondo y el Servicio Postal tomará las medidas adecuadas para mejorar el servicio a sus clientes", dijo Tim Normal, vocero del USPS en Chicago.