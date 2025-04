Piloto de Illinois entre los fallecidos en el accidente de helicóptero en Nueva York

El piloto de helicóptero fallecido en un trágico accidente durante un tour en la ciudad de Nueva York, en el que también fallecieron cinco personas a bordo, era del área de Chicago, según ha sabido NBC 5.

El piloto fue identificado como Seankese Johnson, de 36 años, quien creció en Illinois.

La Junta Nacional de Transporte y Seguridad (NTSB) indicó que Johnson contaba con un certificado de piloto comercial y 788 horas de vuelo en helicópteros hasta el mes pasado.

NBC Chicago habló con amigos de Johnson, quienes comentaron que "siempre le apasionó la aviación".

"Fue realmente genial para él tener ese momento de inspiración sobre lo que quería hacer, seguir adelante y lograr ese resultado", dijo Cosme Rilos, amigo de la infancia de Johnson.

Johnson celebraba regularmente los hitos de su carrera como piloto de helicóptero en redes sociales. En marzo, cambió su perfil de Facebook a una captura de pantalla de él pilotando un helicóptero con vistas a la Torre de la Libertad y el horizonte de Manhattan de fondo.

En el verano de 2023, anunció que pilotaría un helicóptero Blackhawk para combatir incendios en una empresa con sede en Montana.

"Largas horas y un trabajo minucioso para llegar a este momento. Gracias por todo el cariño y apoyo de quienes me han ayudado a llegar hasta aquí", escribió Johnson.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el accidente:

¿Cómo ocurrió?

El vuelo accidentado despegó de un helipuerto del centro de la ciudad alrededor de las 3 p. m. del jueves y duró menos de 18 minutos. Los datos del radar muestran que voló hacia el norte, siguiendo el horizonte de Manhattan, y luego hacia el sur, hacia la Estatua de la Libertad.

Un video del accidente muestra partes de la aeronave dando tumbos cerca de la costa de Jersey City. El helicóptero impactó contra el río cerca de un largo muelle de mantenimiento de un pozo de ventilación que da servicio al túnel Holland.

Los testigos describieron haber escuchado fuertes explosiones y haber mirado hacia arriba para ver cómo el rotor principal del helicóptero se desprendía de la aeronave y giraba, mientras que la cabina y el tubo de cola cortado del helicóptero se precipitaban al río.

Los botes de rescate sobrevolaron la aeronave sumergida minutos después del impacto. El piloto y los pasajeros fueron rescatados del agua, pero no pudieron ser rescatados, informaron las autoridades.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Además del piloto, entre las víctimas se encontraban el ejecutivo de Siemens, Agustín Escobar, su esposa, Mercè Camprubí Montal, gerente global de Siemens Energy, y sus tres hijos.

Los niños tenían 4, 8 y 10 años; el cumpleaños del de 8 años era el viernes, según Adams.

Escobar se encontraba en Nueva York por negocios y su familia voló para reunirse con él durante unos días, escribió Steven Fulop, alcalde de Jersey City, Nueva Jersey, en una publicación en X. Las fotos en el sitio web de la compañía de helicópteros muestran a la pareja y a sus hijos sonriendo justo antes de despegar.

¿Cuál pudo haber sido la causa del accidente?

Las autoridades aún no han determinado la causa del accidente.

El vuelo fue operado por New York Helicopter, una de las pocas compañías que ofrecen vuelos turísticos sobre la ciudad desde helipuertos en Manhattan y sus alrededores. Nadie contestó las llamadas en las oficinas de la compañía en Nueva York y Nueva Jersey el jueves ni el viernes.

Una persona que contestó el teléfono en la casa del propietario de la compañía, Michael Roth, dijo que se negaba a hacer comentarios. Roth declaró al New York Post que estaba devastado y que "no tenía ni idea" de lo sucedido.

"Lo único que sé al ver un video del helicóptero cayendo es que las palas del rotor principal no estaban en el helicóptero", dijo según el Post. Añadió que no había visto nada parecido en sus 30 años en el sector de los helicópteros, pero señaló: "Son máquinas y se rompen". La compañía no respondió a la solicitud de comentarios de NBC Chicago el viernes.

Justin Green, abogado especializado en aviación y expiloto de helicóptero del Cuerpo de Marines, afirmó que los videos del accidente sugieren que una "falla mecánica catastrófica" dejó al piloto sin posibilidad de salvar la aeronave. Es posible que los rotores principales del helicóptero impactaran el brazo de cola, rompiéndolo y provocando la caída libre de la cabina, dijo Green.

La Administración Federal de Aviación (FAA) identificó el helicóptero como un Bell 206, un modelo ampliamente utilizado en la aviación comercial y gubernamental, incluyendo compañías de turismo, canales de noticias de televisión y la policía. Fue desarrollado inicialmente para el Ejército de los Estados Unidos y se han fabricado miles a lo largo de los años.

Los datos de la FAA muestran que el helicóptero se construyó en 2004. Era un Bell 206 LongRanger IV, una versión ligeramente más larga del Bell 206 original con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes.

Según los registros de la FAA, el helicóptero tuvo un problema de mantenimiento en septiembre pasado relacionado con el conjunto de la transmisión. Una entrada en el Sistema de Informes de Dificultades de Servicio de la agencia muestra que el conjunto de la transmisión tenía metal en aceite, signos de desgaste y que se encontró un rodamiento descascarillado. El helicóptero había registrado un total de 12.728 horas de vuelo en ese momento, según los registros.