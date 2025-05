Piden expulsar a alumna por supuestamente llevar un arma a una escuela en La Villita

Padres de familias de la escuela Nuestra Señora del Tepeyac, en La Villita, alzaron la voz este viernes para pedir la expulsión de una alumna que aseguran llevó un arma a la escuela. Sin embargo, otros la describen como una estudiante ejemplar.

El pasado martes 13 de mayo supuestamente una alumna llevó al plantel educativo un arma, por eso los padres hacen la petición al centro educativo.

“Le estamos demandando a la escuela que la expulsen, que no pueda seguir en esta escuela y que no pueda participar en la graduación”, dijo Diane Enríquez, madre de familia.

La policía confirmó el hecho y en un comunicado expresó en parte:

“Se recuperó un arma (pistola de aire comprimido) en el lugar mencionado. No se reportaron heridos. La agresora, una joven de 14 años, recibió una citación por posesión de réplicas de armas de fuego/pistolas de perdigones”.

A su vez parte de un comunicado de las escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Chicago dice: “La seguridad y el bienestar de todos los estudiantes es nuestra máxima prioridad. La escuela se compromete a seguir un proceso exhaustivo y consistente que garantice el apoyo a cada estudiante involucrado”.

Esta mañana padres de familia dicen haberse reunido con directivos de la escuela, sin embargo expresaron no estar contentos con las respuestas que han obtenido.

“No hay una certeza que el alumno o la alumna sea expulsado, nosotros exigimos que nos den una seguridad, que no es exclusión sino precaución”, comentó Julissa Carriche, madre de familia.

Por su parte, otra madre, Osiris Carriche, dijo: “Él nos está diciendo que están siguiendo los protocolos de la Arquidiócesis, pero a mí no se me hace que estemos pidiendo mucho”.

No obstante, otros padres como la señora Carmen, que aseguran conocer a la joven involucrada tienen una opinión distinta sobre ella.

“La niña es sobresaliente, nunca ha habido problema como le digo no hay palabras para decir como esa niña es dada a todo el grupo, incluso ayuda a quienes están mal en la tarea ahora mismo lo que ellos están buscando no se me hace justo porque están a punto de graduarse”, señaló Carmen Andujan.

Hasta el momento se desconoce si la joven podrá participar en la ceremonia de graduación.