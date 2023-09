Peor escenario posible: el déficit presupuestal  de Chicago podría alcanzar los $1,900 millones para el año 2026

El déficit presupuestal de Chicago podría dispararse a $1,900 millones para el año 2026 si la economía se hunde, e incluso en el escenario más optimista, la brecha entre los ingresos y los gastos sería de $789 millones para entonces.

El pronóstico presupuestario de tres años del alcalde Brandon Johnson dista mucho de la imagen optimista pintada por su predecesora, Lori Lightfoot, cuando dejó el cargo.

Según reportó este martes el Chicago Sun-Times, el déficit presupuestario de $85 millones proyectado por Lightfoot para el año 2024 a mediados de abril se ha inflado a $538 millones.

Como también reportó ese medio, los factores que contribuyen a esto incluyen:

• $200 millones relacionados con la creciente crisis de migrantes en Chicago.

• $90 millones generados por la decisión de Johnson de eliminar el escalador automático de Lightfoot que habría fijado aumentos anuales de impuestos a la propiedad a la tasa de inflación.

• $152 millones en fondos de estímulo federal que no pueden utilizarse para "reemplazo de ingresos" porque Chicago ya obtuvo esos ingresos gracias a una economía en recuperación.

• $251 millones de déficit relacionados con los costos de personal, incluyendo aumentos previamente negociados para oficiales de policía y bomberos, así como nuevos contratos de cinco años que establecen que 7,000 trabajadores municipales seguirán recibiendo los salarios prevalecientes pagados a sus homólogos en la industria privada.

También hay otros $45 millones en costos de pensiones, debido a la decisión de Johnson de no hacer que las Escuelas Públicas de Chicago cubran la contribución anual para empleados no docentes que reciben cheques de jubilación del Fondo de Pensiones de Empleados Municipales.

Stacy Davis Gates, presidenta del Sindicato de Maestros de Chicago, se mostró satisfecha con esa decisión de Johnson, quien antes era un organizador remunerado del sindicato.

"Los alcaldes anteriores cargaron estos costos a las Escuelas Públicas de Chicago sin un plan real para pagarlos, saboteando al distrito", dijo Davis Gates.

Johnson, agregó, "está haciendo lo que es responsable, legalmente requerido y responsable con nuestras escuelas, estudiantes y los educadores que han dedicado toda una vida al servicio de las Escuelas Públicas de Chicago".

El alcalde Brandon Johnson llegará a sus primeros 100 días en la alcaldía por lo que reflexionó sobre su gobierno.

Tanto el pronóstico revisado como el comunicado de prensa que lo acompaña señalan que "los aumentos de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal para combatir la inflación" han afectado la economía local y "han impactado negativamente en los ingresos".

"El déficit presupuestal proyectado pinta un panorama realista de la situación financiera de nuestra ciudad, que requerirá una consideración cuidadosa y una acción estratégica", citó el comunicado de prensa al alcalde.

"En las próximas semanas, examinaremos más de cerca los desafíos que enfrentamos y cómo abordaremos esos desafíos de manera razonable y responsable, sin cargar a los trabajadores y las familias trabajadoras, mientras apoyamos mis prioridades en las áreas de seguridad pública, el medio ambiente, la juventud y la salud mental".

El comunicado de prensa no menciona el plan de Johnson de pedir al Concilio Municipal que derogue el escalador automático. Simplemente enfatiza el enfoque de Johnson en "minimizar el impacto en los servicios públicos vitales y asegurarse de que la carga de cerrar la brecha presupuestal se distribuya lo más justamente posible".

El "enfoque multifacético" del nuevo alcalde para cerrar la brecha incluye una "revisión de gastos, medidas para aumentar los ingresos y una posible reasignación de recursos", según el comunicado de prensa.

Hasta la semana pasada, Johnson se negó a descartar recortes presupuestarios o aumentos de impuestos para financiar la aparentemente interminable ola de solicitantes de asilo y los "campamentos de invierno" que ha propuesto para albergar a más de 2,000 migrantes que ahora duermen en los pisos de las estaciones de policía de Chicago, así como en los aeropuertos O'Hare y Midway. Cada ciudad de tiendas de campaña capaz de albergar hasta 1,000 migrantes costaría a la ciudad $5 millones al mes.

Antes de que llegue el invierno, la ciudad de Chicago contempla mudar al menos 1,600 migrantes que se encuentran en estaciones de policía a campamentos con casetas de campaña donde se les proveerá comida y baños portátiles.

El alcalde solo dijo que se requerirían "sacrificios" de los contribuyentes de Chicago.

"Chicago es una ciudad resiliente con una rica historia de enfrentar desafíos. Saldremos de este período más fuertes y más unidos, continuando nuestro camino hacia la inversión en las personas y un Chicago mejor, más fuerte y más seguro", citaron al alcalde este miércoles.

El presidente del Comité de Zonificación, Carlos Ramirez-Rosa (del Distrito 35), líder de la bancada de Johnson, señaló que está encantado de que el alcalde esté "cumpliendo su promesa de campaña y manteniendo la línea en los impuestos a la propiedad.

"Los habitantes de Chicago realmente han luchado por mantenerse al día con el aumento de los impuestos a la propiedad en los últimos años, y los aumentos de impuestos a la propiedad bajo los exalcaldes Rahm Emanuel y Lori Lightfoot no ayudaron a los habitantes de Chicago de clase trabajadora", agregó Ramirez-Rosa.

"Me complace que este alcalde se centre en aumentar los ingresos de manera equitativa y en asegurarse de que quienes tienen más recursos paguen más... Espero que podamos explorar opciones en Springfield para gravar los servicios que los habitantes de Chicago más acomodados son más propensos a utilizar. Pero la administración probablemente buscará un excedente de financiamiento por incremento de impuestos para cerrar esa brecha a medida que buscamos soluciones a largo plazo".

El alcalde Brandon Johnson propuso aumentar la tasa de impuestos por venta de casas cuyo valor es mayor a $1 millón. Lo recaudado iría a programas para apoyar a personas sin hogar y la propuesta se discutirá en el Concilio Municipal el próximo mes.

En las decisiones sobre el presupuesto pesará el ritmo del arribo de migrantes, que se espera que aumente hasta el próximo verano, cuando Chicago sea anfitriona de la Convención Nacional Democrática.

"Siempre hay un final. ... Simplemente no sabemos cuándo. ... Es un desafío fiscal. Es un desafío emocional. Es algo que nosotros, como ciudad, no hemos experimentado antes. Si esto se convierte en la norma, tenemos que encontrar una manera de resolverlo. Y en este momento, no tenemos a todos los socios financieros que creemos que deben estar en la mesa. Y, desafortunadamente, tenemos que lidiar con esto porque es algo que tenemos en nuestra puerta", dijo el concejal Jason Ervin, del Distrito 28.

Johnson proyecta un modesto superávit de $61.7 millones para 2023. Tiene otras prioridades para esos fondos excedentes, ya que prometió hacer inversiones por valor de $1,000 millones en programas sociales que forman la piedra angular de su estrategia contra la violencia.

–Información del Chicago Sun-Times