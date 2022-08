Pasadía termina en tragedia: madre pierde sus piernas al quedar atrapada debajo de un bote en el Lago Michigan

CHICAGO- Un pasadía en el Lago Michigan terminó con un inesperado accidente que dejó a dos mujeres gravemente heridas cuando un bote retrocedió y las impactó mientras disfrutaban sobre una balsa flotadora.

Según las autoridades, una mujer de 28 años sufrió laceraciones profundas en una de sus manos y Lana Batochir, una madre de 34 años perdió ambas piernas tras quedar atrapada debajo del bote. Batochir narró el calvario que vivió esa tarde en una página de GoFundMe creada para ayudarla.

“Todo sucedió tan rápido. Estábamos todos debajo de su bote en segundos. La hélice del bote me golpeó, dejándome con un dolor inimaginable. Pensé que me estaba muriendo. Luché por mi vida por segundos que parecieron minutos. Empecé a ahogarme, no podía nadar.

"Tan pronto como saqué la cabeza del agua, a lo lejos vi los ojos de mi esposo buscándome con pánico. Nunca olvidaría su cara de dolor. Conectamos los ojos, pero no podía quedarme despierto, realmente comencé a ahogarme. Me sentí flotando hacia abajo como un objeto, sabía que moriría”, dijo Batochir.

“Mi esposo realmente me salvó la vida cuando me sacó del agua para evitar que me ahogara. Mientras me subían al bote, me miré las piernas y me di cuenta de que ambas piernas no estaban”. Lee aquí la publicación completa.

El trágico accidente ocurrió el sábado pasado a eso de las 5 p.m., en el “Playpen”, un área en el lago cerca al Navy Pier donde las personas suelen flotar y nadar amarradas a las embarcaciones.

"Fue extraño ver al bote retrocediendo", dijo Ted Widen, un representante de la empresa AMP Boat quien presenció el accidente. “Simplemente uno no retrocede en el “Playpen”. Sabes que la gente está nadando en todas partes. Es algo peligroso, y sabes que no iba a terminar bien”.

Las autoridades dijeron que el capitán que operaba un bote de alquiler intentó anclarlo, pero en ese momento el sistema sufrió un desperfecto mecánico y el bote comenzó a irse a la deriva sin control. Mientras el capitán intentaba maniobrar y retener control el bote embistió una balsa flotadora donde estaban las dos mujeres.

En un video compartido por Justin Jachimiec a nuestra cadena hermana NBC5, se puede ver un bote retrocediendo hacia la balsa, donde ocho personas disfrutaban de un día en el agua.“Simplemente siguió adelante hasta que se estrelló contra el flotador", dijo Widen. “Pensé que eran amigos y que el bote estaba retrocediendo para reunirse con el grupo".

Según Art Pachnik de la Unidad Marítima del Departamento de Policía de Chicago, “había entre seis y ocho personas en la balsa y cuando el bote dio marcha atrás hacia ellos, los succionó debajo del bote”.

Ahora el Departamento de Recursos Naturales de Illinois se ha unido a la investigación y en este momento no se sabe si se presentarán cargos.

Por su parte, la Guardia Costera dijo que está particularmente interesada en hablar con los pasajeros que estaban a bordo del bote "La Aqua Vida" en ese momento y piden a cualquier persona que tenga más videos del accidente a que los compartan aquí.