Parques acuáticos cerca de Chicago para refrescarse del calor extremo del verano

Con el verano en pleno apogeo, los parques acuáticos ofrecen una oportunidad para refrescarse con entretenimiento para toda la familia.

Bien sea un parque comercial grande o una facilidad más pequeña, operado por un distrito de parques local, hay varias opciones alrededor de la zona de Chicago para ayudarle a disfrutar de los meses más calurosos.

Aquí una lista de 20 parques acuáticos para visitar este verano.

Muchos parques ofrecen pases para visitantes frecuentes en sus sitios de web, pero los precios listados abajo son los precios de un pase por día. También, muchos parques tienen horarios especiales para días festivos, como el 4 de julio, que no se enumeran en la lista.

Dónde: 4000 N. Bridge St., Yorkville

Precio: Pases para un día empiezan en $44,99.

Horario: El horario varia por día. Empezando este fin de semana y durante todo el mes de julio, el parque estará abierto entre las 10 a.m. y las 7 p.m.

Considerado el parque acuático más grande de Illinois, Raging Waves tiene 32 toboganes y 43 cabañas privadas.

Dónde: 9001 East Lincoln Hwy, Crownpoint, Indiana

Precio: Cuesta $30 lunes a jueves, y $39,95 de viernes a domingo. Hay descuentos para residentes de Indiana, adultos mayores y niños que midan menos de 46”.

Horario: El parque está abierto todos los día entre las 10 a.m. y las 5 a.m.

Este parque del norte de Indiana tiene varios toboganes acuáticos y atracciones, incluso el Dragon Speed Slides y Kraken racer.

Dónde: 601 Dundee Ave., East Dundee

Precio: Los boletos empiezan en $38,99 e incluyen entrada al parque acuático y al de atracciones.

Horario: El horario varia por día.

Más que un parque de atracciones y animales zoológicos, Santa’s Village tiene un parque acuático con toboganes y un área para jugar.

Dónde: 1 Great America Pkwy, Gurnee

Precio: Los boletos estándares del día empiezan en los $30.

Horario: El parque está abierta todos los día entre las 11 a.m. y las 6 p.m.

El terreno, de 20 acres, tiene atracciones para personas de todas las edades. Miembros de Six Flags tienen acceso gratis al parque acuático.

Dónde: 1700 Nations Dr., Gurnee

Precio: Precios para pases del día y pases para medio día varían por fecha.

Horario: El horario está en línea.

Este parque acuático bajo techo de 80.000 pies cuadrados tiene una variedad de toboganes y estructuras para jugar, además de un río lento.

Dónde: 1410 Wisconsin Dells Pkwy., Wisconsin Dells, Wisconsin

Precio: Los boletos del día empiezan en los $34,99.

Horario: El horario varia por fecha.

¿Buscando un paseo de un día? Alrededor de tres horas de Chicago, este parque, nombrado el mejor parque acuático al aire libre en los premios de Reader’s Choice de Newsweek Magazine, ofrece más de 50 toboganes acuáticos y atracciones.

Dónde: 505 N. Springinsguth Rd., Schaumburg

Precio: $10 para residentes y $14 para no residentes

Horario: El parque está abierto entre las 11 a.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes y entre las 12 p.m. y las 5 p.m. los fines de semana.

Ubicado adentro de un centro de recreación de Schaumburg, este parque acuático cerradp tiene tres toboganes, un canal de agua rápido y más.

Dónde: 195 S. Barnes Rd., Aurora

Precio: Residentes pagan $8 durante la semana y $9 durante los fines de semana y días festivos. No residentes pagan $12 durante la semana y $13 durante los fines de semana y días festivos.

Horario: El parque está abierto entre las 12:30 y las 7 p.m. los lunes hasta los jueves y entre las 10:30 a.m. y las 5 p.m. los viernes hasta los domingos.

Operado por el Fox Valley Park District y la ciudad de Aurora, Splash Country tiene el segundo rio lento más grande de Illinois, dos toboganes y más.

Dónde: 2025 Miner St., Des Plaines

Precio: Residentes pagan $13,50, y no residentes pagan $17,75. Hay precios más altos para adultos y precios más bajos después de las 6 p.m.

Horario: El parque está abierto entre las 11 a.m. y las 8 p.m. de domingos a jueves y entre las 11 a.m. y las 9 p.m. los viernes y sábados.

Esta facilidad del distrito de parques tiene dos toboganes de 37 pies y más.

Dónde: 849 W. Lies Rd., Carol Stream

Precio: Residentes pagan $9, y no residentes pagan $12, con descuentos durante horas del atardecer.

Horario: El parque está abierto entre los 11 a.m. y las 7:30 p.m. de lunes a sábados y entre los 11 a.m. y las 6:30 p.m. los domingos.

Coral Cove tiene dos toboganes, juegos de agua y más.

Dónde: 730 S. Springinsguth Rd., Schaumburg

Precio: Residentes pagan $10, y no residentes pagan $14.

Horas: El parque está abierto todos los días entre las 11 a.m. y las 8 p.m.

Atcher Island es un parque con un tema tropical, toboganes y juegos.

Dónde: 437 E. St. Charles Rd., Lombard

Precio: Jovenes y adultos mayores pagan $10 (residentes) o $17 (no residentes). Adultos pagan $13 (residentes) o $19 (no residentes). Hay precios más bajos después de las 5 p.m.

Horario: El parque está abierto entre las 12:30 y las 8:30 p.m. los lunes hasta los jueves, con una pausa entre las 5:30 y las 6:30 p.m. De viernes a domingos, se cierra a las 6:30 p.m. La gente con pases puede entrar a las 12 p.m. cada día.

Paradise Bay tiene tres toboganes, piscinas y más.

Dónde: 8221 W. 171st St., Tinley Park

Precio: No residentes pagan $20, y residentes pagan $10, o $5 después de las 5 p.m.

Horario: El parque está abierto entre las 12 y las 8 p.m. todos los día.

El parque de cinco acres tiene un tobogán, un río lento y más.

Dónde: 129 West National St., West Chicago

Precio: Residentes pagan $12, y no residentes pagan $15. Hay precios más bajos después de las 5 p.m.

Horario: El parque está abierto entre las 12 y las 6:30 p.m. todos los día. La gente con pases puede entrar a las 11:30 a.m.

La facilidad de cinco acres tiene toboganes, piscinas, juegos de agua y más.

Dónde: 180 Lions Dr., Elk Grove Village

Precio: Residentes pagan $12, y no residentes pagan $18. Hay descuentos para adultos mayores, niños más jóvenes que 24 meses y entrada durante horas de ocaso.

Horario: El parque está abierto entre las 11:30 a.m. y las 8 p.m. de lunes a sábados y entre las 11:30 a.m. y las 6 p.m. los domingos. Residentes y miembros pueden entrar a las 11 a.m.

Este parque de Elk Grove Village tiene toboganes, un remolino, un parque infantil y más.

Dónde: 1313 Kishwaukee Valley Rd., Woodstock

Precio: Residentes pagan $12, y no residentes pagan $15, con un descuento en horas del atardecer después de las 5:30 p.m.

Horario: El parque está abierto entre las 1 y las 7 p.m. durante la semana y entre las 12 y las 7 p.m. los fines de semana.

Woodstock Water Works tiene un tobogán, dos trampolines y más.

Dónde: 201 Recreation Dr., Bolingbrook

Precio: Residentes pagan $12, y no residentes pagan $18.

Horario: El horario está en línea.

Pelican Harbor tiene cuatro toboganes de alta velocidad, un río lento, una cancha de voleibol y más.

Dónde: 1700 Greenbrook Blvd., Hanover Park

Precio: Precios por invitados son $12 para residentes y $14 para no residentes, con descuentos después de las 4 p.m.

Horario: El parque está abierto de martes a jueves entre las 11:30 a.m. y las 6 p.m. De viernes a domingos, el parque está abierto hasta los 7 p.m. Horarios especiales están en el sitio de web del Hanover Park Park District.

Este centro tiene cuatro toboganes y tres elementos acuáticos.

Dónde: 1300 Moon Lake Blvd., Hoffman Estates

Precio: La entrada cuesta $12 de lunes a jueves y $14 durante los fines de semana y días festivos. Hay descuentos para adultos mayores y entrada después de las 5 p.m.

Horario: El parque está abierto entre las 12 y las 7:30 p.m., con entrada a las 11:30 a.m. para la gente con pases.

Seascape contiene cuatro toboganes, un área de zambullirse y más.

Dónde: 1825 Short St., Lisle

Precio: Residentes pagan $9, y no residentes $14, con descuentos para adultos mayores y entrada después de las 6 p.m.

Horario: El parque está abierto entre los 11:30 a.m. y las 8 p.m. todos los día con entrada temprano para la gente con pases durante los fines de semana. Está abierto solamente para los niños entre las 9 y las 11 a.m. los martes y los jueves.

Operado por el Lisle Park District, el Parque Acuático Sea Lion tiene toboganes, piscinas y áreas para jugar.

Dónde: 3615 Campton Hills Rd., St. Charles

Precio: Residentes pagan $13, y no residentes pagan $18, con descuentos de ocaso.

Horario: El horario de cada día se puede ver en este calendario.

Otter Cove tiene toboganes, un río lento y más.

Dónde: 3600 Glenview Rd., Glenview

Precio: Residentes pagan $13, y no residentes pagan $17.

Horario: El centro está abierto entre las 10 a.m. y las 8 p.m. cada día.

Este centro de cinco piscinas tiene trampolines, toboganes y juegos de agua interactivos.