Para vacunados: arranca sorteo especial de lotería de $10 millones este jueves

Este jueves, 8 de julio arranca el nuevo sorteo de la lotería con premios de hasta $10 millones como incentivo para que más residentes se vacunen contra el coronavirus.

A través de sorteos semanales de la lotería "All In for the Win", se otorgarán $7 millones en premios en efectivo para adultos y $3 millones en becas para jóvenes.

La Lotería de Illinois seleccionará los nombres de los ganadores cada semana comenzando el 8 de julio y los premios en efectivo irán de entre $100,000 a $1 millón.

"Cualquiera que haya recibido al menos una dosis de la vacuna en Illinois ya es elegible para ganar, no hay que "registrarse, ni llenar formularios", explicó Pritzker.

Jóvenes de 12 años en adelante que hayan recibido la vacuna podrían ganar un plan de ahorro para la universidad valorado en $150,000.

Cualquier residente que haya recibido su primera dosis antes del 1 de julio será elegible para el primer sorteo del 8 de julio y todos los sorteos posteriores.

¿Quién es elegible para la lotería de vacunas?

Todos los adultos vacunados en Illinois ingresan al sorteo que ofrece $7 millones en premios en efectivo y que incluye: tres premios mayores de $1 millón y 40 premios en efectivo de $100,000.

Eres elegible si eres residente de Illinois de 18 años o más y recibiste al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19.

Los jóvenes menores de 18 años ya vacunados entran al sorteo de becas de $3 millones y que incluye: 20 becas de $150,000.

Para el sorteo de becas eres elegible si eres residente de Illinois de 12 a 17 años y ya recibiste al menos una dosis de la vacuna.

El premio de $150,000 es el equivalente a una beca completa para la universidad, dijo Pritzker. La beca además incluye la matrícula, alojamiento y gastos de comida en cualquier universidad pública del estado.

