Panel Virtual: “Hablando claro sobre el coronavirus”

Cuatro expertas locales, responden sus dudas del Covid-19, el acta CARES, la regla de la carga publica y el Obamacare.

En este segundo repunte de casos positivos al COVID-19 en Chicago y el estado de Illinois, en nuestro panel “Hablando Claro : Coronavirus”, que será moderado por nuestra reportera Karla Leal y transmitido el jueves 12 de noviembre a las 5:30 p.m. por nuestro portal www.telemundochicago.com.

Invitamos a cuatro panelistas de agencias y organizaciones locales que por 40 minutos se enfocaran, en la ayuda que existe para prevenir el Coronavirus y otras enfermedades respiratorias como la influenza:

“El CDC y todas las recomendaciones y la data medica apoyan la aplicación de la vacuna, para prevenir el flu en este caso. Una vez montada la respuesta inmune, te cubre toda la temporada”, explica la doctora Geraldine Luna, quien es directora médica en el departamento de salud de Chicago CDPH y se integrara al panel.

El repunte de hospitalizaciones por el Coronavirus, las pruebas de vacunas contra el COVID-19 y la ayuda que existe para que personas sin seguro médico paguen facturas de hospital ligadas al coronavirus son otros temas que exploraremos en nuestro panel virtual: “Si una persona vive en el estado de Illinois, sufre de COVID-19 y no tiene seguro médico, tiene el derecho de recibir las dos cosas gratuitamente”, dice la panelista, Luvia Quinones, quien es directora de políticas de salud en ICIRR.

También invitamos a una navegadora de servicios de salud, para familias de bajos recursos: “Hemos estado ayudando a familias en donde los hospitales, aunque si fue debido al coronavirus, de todos modos, les están mandando facturas con unas cantidades exageradamente grandes, incluidas las ambulancias”, comparte Sahida Martinez, promotora de salud en Enlace Chicago.

Además, en el panel virtual, hablaremos de la nueva advertencia para viajeros de Chicago que lanzo el departamento de salud de esta ciudad esta semana y como esta divida por categorías en distintos colores ilustrando el riesgo de contagio del coronavirus.

En materia de inmigración, la abogada Carlina Tapia Ruano, quien es otra invitada a este panel, hablara de la regla de la carga publica y si es que las ayudas del coronavirus entran o no en esa categoría: “Todo relacionado al coronavirus, que uno necesita ayuda del gobierno federal local, lo que sea, el inmigrante debe considerar, no lo va a perjudicar, deben aprovechar esas ayudas” explica.

También se darán recomendaciones para celebrar las festividades de fin de año de forma segura durante esta pandemia.

El panel contará con la participación de:

Geraldine Luna, M.D., M.P.H., MBAc Medical Director, Chicago Department of Public Health, Executive Board. Director of the Medical Organization for Latino Advancement

Sahida Martinez, Promotora de Salud en Enlace Chicago

Carlina Tapia-Ruano, Abogada y profesora de leyes sobre inmigración en IIT: Kent Law School Chicago

Luvia Quiñones, Directora de Política de Salud en ICRR