Padre de familia muere baleado de camino a su trabajo en un restaurante en Wrigleyville

CHICAGO- Un padre de familia murió baleado en un callejón en Wrigleyville el pasado fin de semana cuando estaba a punto de comenzar su segundo turno de trabajo en el restaurante Happy Camper al norte de la ciudad.

Hasta el miércoles, la policía de Chicago no ha podido establecer un motivo en el tiroteo que cobró la vida de Hermilo Beltrán, de 47 años, en la cuadra 3400 North Clark Street alrededor de las 10:15 p.m. del domingo, pero sus familiares dijeron que le faltaba su billetera.

“Mi tío era muy trabajador”, dijo Elvis Guiracocha en una página de GoFundMe. “Era esposo, padre y proveedor de su familia. Ahora comienzan los tiempos difíciles para los que deja atrás: mi tía y sus dos hijas, la mayor de 16 años y la menor de 9 años”.

La policía dijo que Beltrán recibió un disparo en el pecho y la axila, y fue declarado muerto en el Illinois Masonic Medical Center, y agregaron que no han identificado ni arrestado a ninguna persona.

Beltrán se dirigía a su trabajo en la pizzería Happy Camper, que publicó un mensaje en redes sociales llamándolo uno de los “héroes anónimos de nuestro vecindario”.

“Aquellos que trabajan día tras día para mantener nuestro vecindario en funcionamiento… son verdaderamente la columna vertebral de nuestra comunidad, y por su tiempo en nuestra comunidad, estamos agradecidos”, dijo el restaurante.

Este es el tercer asesinato este año que se reporta en el distrito policial 19, que incluye a Wrigleyville. El año pasado para esta misma fecha el distrito reportaba zero asesinatos, según cifras del Chicago Sun-Times.

El tiroteo ocurrió pocos días antes de que el distrito policial realizará su reunión anual de seguridad pública antes de la temporada de béisbol, que comienza el 7 de abril.

El concejal del distrito Tom Tunney, dijo que el asesinato “no es un buen augurio para la zona de entretenimiento en Wrigley y sus alrededores”.

Poco antes de que el exalcalde Rahm Emanuel dejara el cargo en 2019, el distrito 19 tenía aproximadamente 400 oficiales. Ahora el distrito está “algo por debajo de los 300”, dijo Tunney.

Tunney dijo que el tiroteo es una prueba inquietante de que “esto puede suceder en cualquier lugar”.

“Lo has visto en River North. Lo has visto en Gold Coast. Lo has visto en los lados sur y oeste”, dijo. “Desafortunadamente, esta es una tragedia de Lake View. Este es un problema real para nuestra ciudad”.

Con información del Chicago Sun-Times.