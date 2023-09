Pace Bus ofrecerá feria de empleo para contratar conductores y mecánicos en Aurora

La compañía de transporte suburbano Pace Bus realizará un evento de contratación de empleo para diversas posiciones de operador y mecánico en Aurora, el martes 26 de septiembre.

El evento para búsqueda de empleos, Hire on the Spot, se realizará el martes de 11:00 am a 2:00 pm, en 400 Overland Drive, North Aurora.

Entre las posiciones de trabajo que ofrece Pace Bus están las de conductor de autobús, razón por la que ofrecerán capacitación sobre vehículos para licencias de conducir CDL Clase B sin costo para los candidatos calificados, informó la compañía de transporte en un comunicado.

“Aquellos interesados en convertirse en operadores de autobuses profesionales deben traer su resumen de conductor/MVR de la Secretaría de Estado de Illinois y asistir a una sesión de evaluación de 90 minutos que comienza a las 11:30 am”, según Pace Bus.

Además de la capacitación gratuita para obtener licencias de conducir comerciales (CDL) de clase B, también darán cursos de formación remunerados para candidatos calificados. Para obtener más información sobre eventos de empleo y reclutamiento, visite PaceBus.com/careers.