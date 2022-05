Organizan feria de empleo en Gage Park para jóvenes de Chicago

CHICAGO - Varias organizaciones comunitarias de Chicago están uniendo fuerzas para ayudar a la juventud con oportunidades de trabajo.

Este sábado, unas 25 organizaciones comunitarias formaron parte de una feria llamada “Youth Hood Fair” que se llevó a cabo este sábado en Gage Park para ofrecer recursos, servicios y oportunidades de empleo a los jóvenes de Chicago.

“Ahorita nos estamos enfocando en las vacunas, en prevenir la violencia especialmente a qué hora es donde muchos de los jóvenes no tienen trabajos entonces empleamos a los jóvenes de 14 a 24 años y ayudarles a tener un lugar donde estar para estar seguros y ganar dinero”, explicó Jorge Agustín, de la organización Increase the Peace.

El evento fue organizado por Emeralda González, una joven de La Villita cuya misión es motivar a otros jóvenes de Chicago a realizar sus sueños personales y profesionales.

“Nuestra visión de estos eventos es para conectar jóvenes oportunidad que están aquí en la ciudad de Chicago. Sabemos que la mejor opción es la mejor solución para ayudar a los jóvenes es darles opciones y darles diferentes oportunidades en toda la ciudad de Chicago”, sostuvo González.

A través de esta feria, familias también pueden buscar servicios para la salud mental y educación sobre la prevención de la violencia doméstica.

“Hay muchos jóvenes que tal vez no reconoce a la que no es saludable o tóxica como ellos dicen entonces tal vez no saben cuáles son las señales para ellos”, dijo Anabel Pérez, de la organización The Network.

Mientras que otros jóvenes como Antonio Martínez usan el arte para ayudar a otros a mantenerse activos en sus comunidades y de esta manera prevenir la violencia.

“Es una fuente que ellos también pueden buscar y ahí también ella se puede encontrar a ellos mismos”, indicó Martínez.

Habrá otras dos ferias este mes. La próxima se llevará a cabo el 14 de mayo en La Villita en las calles 31 y Hamlin, y el 21 de mayo será en Pilsen en el 1905 S. Paulina St. Ambos eventos serán de 11 a.m. a 4 p.m.