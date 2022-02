En 2-2-22: Ofertas y promociones en restaurantes y negocios del área de Chicago

CHICAGO- El "Día de los 2", "Twosday", o 22 de febrero marca una fecha especial en el calendario, pero también será una gran oportunidad para obtener descuentos en productos, alimentos y bebidas.

Los fanáticos de la numerología y amantes de los patrones encontrarán el 2-22-22 un día muy especial tambíen restaurantes, boutiques e incluso una popular cadena de resorts han anunciado grandes ofertas en el denominado ""Twosday".

Y como si la emoción no fuera suficiente este martes, 22 de febrero también se celebra el Día Nacionala de la Margarita, en honor al tradicional coctel mexicano.

Aquí hay algunas ofertas que puede aprovechar en el área de Chicago:

Bahama Breeze

Bahama Breeze Island Grille en Schaumburg, ofrecerá margaritas clásicas a $5 todo el día para celebrar el Día Nacional de la Margarita este 2-2-22.

Chuy's Tex-Mex

La cadena de restaurantes Chuy's Tex-Mex también participa en las celebraciones del Día Nacional de la Margarita.

Con restaurantes en todo el país, incluyendo uno en Orland Park, ofrecerá bebidas especiales durante todo el día.

Por $ 2 adicionales, podrás agrandar cualquier margarita de la casa y quedarte con una taza conmemorativa, según su página web.

También de 3 a 6 p.m. podrás comprar aperitivos por $5.

Crystal Lake

Más de una docena de negocios en el centro de Crystal Lake ofrecerán descuentos el 2-22-22. "Las empresas están ingeniándoselas para ofrecer descuentos y ofertas especiales en este día único, según el sitio web de Downtown Crystal Lake.

La lista completa de empresas participantes se encuentra a continuación:

A-Z Interiors - 33 N. Williams St.

Abalabix Books - 30 N. Williams St., Suite A

Cantina 52 - 52 Brink St.

The Clothes Gallery - 51 N. Williams St.

The Cottage - 6 E. Crystal Lake Ave.

Countryside Flowershop & Nursery - 5301 E. Terra Cotta

The Facial Bar - 30 N. Williams St.

The Green Read - 61 N. Williams St.

Heisler’s Bootery - 50 N. Williams St.

Judes - 19 N. Williams St.

Kitchen Outfitters - 64B N. Williams St.

Lizzy Lou Boutique - 17 E. Crystal Lake Ave.

Lulu’s Wiggin Out - 63 N. Williams St.

Marvin’s Toy Store - 64B N. Williams St.

Reflections Hair Salon - 62 N. Williams St.

Shay - 48 Brink St.

Thomas Tails - 31 E. Crystal Lake Ave.

Wear Did U Get That - 66 N. Williams St.

Puedes encontrar información sobre ofertas en cada negocio en la página de Facebook Downtown Crystal Lake.

Great Wolf Lodge

Para celebrar el 22/02/22, Great Wolf Lodge ofrecerá tarifas tan bajas como $222 por dos noches consecutivas.

Para asegurar el precio, deberá reservar antes del 22/02/22 y completar la estadía entre esa fecha y el 26 de mayo. La oferta está disponible usando el código de promoción "TWOTWOTWO".

On the Border

La cadena de restaurantes On the Border Mexican Grill and Cantina ofrecerán margaritas de la casa por $5. On the Border tiene ubicaciones en Algonquin, Naperville y Vernon Hills.

Wayback Burgers

Wayback Burgers, que ofrece hamburguesas de carne frescas, nunca congeladas, tiene una oferta dirigida específicamente a los amantes los burgers.

Entre las 2:22 p. m. y las 3:22 p. m., Wayback ofrecerá hamburguesas clásicas por $2.22 en las ubicaciones participantes. Para aprovechar de la oferta debes hacer tu orden por medio de su aplicación de teléfono.

La cadena tiene ubicaciones en Darien y Oakbrook Terrace.