OEMC insta a residentes a estar alerta y reportar actividades sospechosas ante desfile del orgullo y festividades

Este fin de semana habrá muchos eventos alrededor de Chicago que cerrarán el mes de junio, incluyendo el Desfile del Orgullo Gay de Chicago, Pride in The Park, así como otros festivales y conciertos.

La Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias de Chicago (OEMC, por sus siglas en inglés) recomienda a los residentes, espectadores y automovilistas a estar al tanto de los cierres de calles, cambios en el tráfico, así como estar pendiente a sus alrededores.

Para todos los eventos de este fin de semana, la ciudad de Chicago realizará despliegues en toda la ciudad para garantizar la seguridad del público, según OEMC. Mientras que OEMC afirmó que estará monitoreando todos los eventos, las condiciones del tiempo y activará su Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar recursos. Por su parte, los asistentes de control de tráfico estarán disponibles en eventos selectos en toda la ciudad para dirigir el flujo y los impactos del aumento del tráfico.

Aparte de los planes de seguridad, OEMC insta al público de reportar cualquier actividad sospechosa al personal de seguridad en el evento que acuda o llamar al 911.

Desfile del Orgullo de Chicago – Lakeview/Uptown

domingo, 26 de junio, mediodía

El Desfile del Orgullo comienza al mediodía desde Broadway/Montrose y seguirá hacia el sur por Broadway hasta Halsted; al sur en Halsted; al este en Belmont; al sur en Broadway y al este en Diversey hasta Cannon.

Cierres de calles: los residentes, asistentes y participantes deben anticipar el cierre de calles desde las 8:00 a.m. para las áreas de preparación de los participantes y los cierres de rutas del desfile a partir de las 9:30 a.m., o según lo dicte la multitud por cuestiones de seguridad, incluidos Montrose, Irving Park y Wellington en Broadway y Addison, Grace y Roscoe en Halsted.

Se espera que las calles vuelvan a abrir por completo a las 8:00 p.m. o cuando se considere seguro hacerlo.

Cruces de peatones: cruce de manera segura el evento en los siguientes lugares:

Montrose en Broadway

Irving Park en Broadway

Wellington en Broadway

Barry en Broadway

Oakdale en Broadway

Addison en Halsted

Grace en Halsted

Roscoe en Halsted

Aldine en Halsted

Cornelia en Halsted

Restricciones de Estacionamiento: las restricciones de estacionamiento en el área comenzarán a las 5:00 a.m. del domingo por la mañana para el área de reunión en Broadway/Montrose y la ruta del desfile. Las restricciones de estacionamiento estarán vigentes en toda el área, por lo que se insta a los conductores a leer la señalización antes de estacionar. Para ubicar un vehículo remolcado, llame al 3-1-1.

Para evitar cualquier contratiempo, OEMC recomienda usar el transporte público.

Marcadores de postes: OEMC recomienda a todos a conocer su ubicación en cada uno de los eventos que acuda. La mejor forma para saber a donde te ubicas es utilizar los postes temporales que cuentan con una combinación de letras y números que ayudarán en dado caso necesitas que tu grupo te encuentre, reportar alguna actividad sospechosa o si tienes alguna emergencia para que los socorristas lo puedan localizar lo más pronto posible.

Dichos marcadores estarán a lo largo de la ruta del desfile, así como a lo largo de la orilla del lago.

A continuación, te presentamos otros eventos que se estarán llevando a cabo en el fin de semana:

Dead and Company en Wrigley Field: El concierto de Dead & Company regresa a Wrigley Field para un espectáculo nocturno doble el viernes, 24 de junio y el sábado, 25 de junio, a partir de las 6:30 p.m. cada día. Apertura de puertas: 4:30 p.m. Para más detalles, visite mlb.com/concerts.

Chicago White Sox vs Baltimore Orioles en Guaranteed Rate Field: White Sox recibe a los Orioles el viernes a las 7:10 p.m. (Noche de Lollapalooza y fuegos artificiales después del juego), sábado a la 1:10 p.m. (Eloy Jimenez & Luis Robert Bobblehead) y el domingo a la 1:10 p.m. (Día familiar). Las restricciones de estacionamiento residencial están vigentes en el área.

Pride in the Park en Butler Field: la entrada principal está en Monroe St. entre Columbus Drive y DuSable Lake Shore Drive el sábado desde el mediodía hasta las 10 p.m. y domingo de 3 p.m. a 10 p.m. Todos los asistentes al concierto están sujetos a registro al ingresar al parque. No se permitirá el reingreso. prideparkchi.com/2022-schedule/

Concierto de Kenny Chesney en Soldier Field: El concierto de Kenny Chesney que fue reprogramado es en Soldier Field el sábado, 25 de junio con invitados especiales Dan & Shay, Old Dominion y Carly Pearce para la gira de estadios “Here and Now” 2022. Estacionamientos abren a las 2 p. m., puertas abren a las 4 p.m. para el concierto que comienza a las 5 p.m. Para más detalles, visita soldierfield.net/concerts

Chicago Michelada Fest en Harrison Park, 1824 S. Wood: Michelada Fest es una celebración cultural que destaca el cóctel mexicano llamado “Michelada” en Harrison Park el viernes de 3 p.m. a 10 p.m. y sábado y domingo de 2p.m. a 10 p.m. Para más información, visita chimicheladafest.com

Festival de las Artes de Logan Square en 3150 W Logan Boulevard: Música en vivo y arte en el monumento en Logan Square el viernes de 5 p.m. a 10 p.m. y sábado y domingo de mediodía a 10 p.m. Visita logansquareartsfestival.com para más detalles.

Taste of Chicago en La Villita: el sábado, 25 de junio, Taste of Chicago Neighborhoods se lleva a cabo en la Escuela Ortiz De Domínguez, en 3000 S. Lawndale Avenue desde el mediodía hasta las 8 p.m. Visite a los representantes de OEMC 9-1-1 y obtenga información de seguridad. Más detalles en tasteofchicago.us

Navy Pier Pride en 600 E. Grand Avenue: Evento de día completo lleno de actuaciones y eventos en el muelle el sábado. Los fuegos artificiales son a las 10 p.m. el sábado. Para obtener detalles completos, visite NavyPier.org.

Chicago Food Truck Fest en South Loop: El festival está ubicado en 2300 S. Indiana Ave., los sábados y domingos de 11 a.m. a 7 p.m. chgofoodtruckfest.com/acerca-de-nosotros

OEMC recuerda que los puentes se levantarán sucesivamente el sábado, 25 de junio desde Ashland hasta DuSable Lake Shore Drive a partir de las 8 a.m. para los barcos que se dirigen al lago. Los automovilistas y peatones deben esperar retrasos o buscar una ruta alternativa.