Nuevos detalles revelan lo ocurrido en el tiroteo en la terminal del Aeropuerto O’Hare

Se están revelando nuevos detalles y un posible motivo tras el tiroteo ocurrido a principios de este mes en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago.

Según un informe policial obtenido por NBC Chicago, las autoridades respondieron a una llamada sobre una pelea poco antes de la 1:00 a.m. del 12 de marzo en la terminal de la planta baja 2A del aeropuerto.

Al llegar, los agentes encontraron a una víctima en el suelo cerca de la planta baja 2C y llamaron a los servicios de emergencia, ya que descubrieron a una segunda víctima. Una de las víctimas había recibido varios disparos.

Una de las víctimas declaró a la policía que viajaba en un vuelo de Spirit Airlines de Houston a Chicago y que se dirigía a buscar a su transporte justo antes del tiroteo. Tras salir del avión y caminar hacia la escalera mecánica para acceder a la planta baja, declaró a las autoridades que vio una camioneta negra. Unos seis o siete hombres salieron del vehículo y comenzaron a caminar hacia la planta baja 2C.

Las dos víctimas caminaban juntas hacia la planta 2A. La víctima declaró a la policía que vio por la ventana cómo el grupo de hombres, todos con máscaras negras, lo seguía hasta que se acercó a la planta 2A.

El hombre afirmó que fue entonces cuando lo asaltaron. El grupo lo golpeó en el torso y la cabeza, según declaró a la policía, señalando que intentaban quitarle su mochila, que contenía $1,000 en efectivo y un collar de oro blanco con un valor estimado de $30,000.

"Cuando los agresores vieron que no iba a rendirse y entregarles la bolsa, alguien le dijo: 'Vayan por el tubo'", según el informe policial.

Fue entonces cuando alguien empezó a disparar.

Una víctima, un hombre de 25 años, recibió un disparo en el muslo derecho y la pierna izquierda cuando el grupo arrebató la bolsa con el dinero y el collar y huyó del lugar.

El hombre fue trasladado a un hospital cercano, donde se encontraba estable, según informó la policía.

Una ventana que daba a la zona de recogida de pasajeros del aeropuerto estaba cubierta de cristales rotos y un impacto de bala.

La rampa de llegadas del aeropuerto estuvo cerrada durante horas debido al tiroteo.

Un viajero que acababa de llegar a O'Hare y se encontraba en la zona de recogida de equipajes dijo que la noticia era "impactante".

"No teníamos ni idea, nadie nos informó, no teníamos ningún anuncio", dijo Pravhu Vala Shanmugam, quien llegó en un vuelo desde Los Ángeles y estaba recogiendo su equipaje. "De hecho, llamamos a alguien para que viniera a recogernos a la puerta 1F. Obviamente, no sabíamos que ese no sería un lugar por donde pudieran entrar. Tuvimos que subir a la planta de salidas y pedirles que vinieran allí".