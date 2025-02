Nordstrom dejará de recibir esta forma de pago en sus tiendas

La tienda por departamentos Nordstrom ya no aceptará cheques ni money orders como forma de pago, confirmó el gigante minorista a NBC Chicago.

El cambio entró en vigencia el lunes 24 de febrero de 2025, dijo un representante de servicio al cliente, y se aplica tanto a Nordstrom como a Nordstrom Rack.

Nordstrom le dijo a NBC Chicago que notificó a los "clientes afectados" de la transición en enero de 2025, pero no dio más detalles. Nordstrom también le dijo a NBC Chicago que en 2020 había comenzado a dejar de aceptar cheques para compras en la tienda. Un asociado de ventas de Nordstrom en Skokie's Westfield Old Orchard Mall dijo que la tienda había aceptado cheques hasta el 24 de febrero.

Hasta el jueves, la nueva política de cheques no se reflejaba en el sitio web de Nordstrom. En una sección de preguntas frecuentes sobre métodos de pago, Nordstrom indicó que no se aceptaban pagos en efectivo, contra reembolso, cheques, giros postales ni tarjetas de regalo para compras en línea. No se proporcionó información sobre compras en tiendas.

El cambio se produce dos meses después de que la centenaria tienda departamental aceptara ser adquirida y privatizada por miembros de la familia Nordstrom y un grupo minorista mexicano en un acuerdo de 6.250 millones de dólares.

Como parte del acuerdo, los accionistas de Nordstrom recibirán 24,25 dólares en efectivo por cada acción ordinaria de Nordstrom, o alrededor de 4,000 millones de dólares en total, lo que representa una prima del 42% sobre las acciones de la empresa a partir del 18 de marzo de 2024, cuando los medios informaron sobre una posible transacción.

El grupo adquirente también asumirá más de 2,000 millones de dólares en deuda de Nordstrom. Se espera que el acuerdo se cierre en la primera mitad de 2025, momento en el que las acciones de la empresa ya no cotizarán en bolsa.

En 2023, Nordstrom anunció que cerraría todas sus tiendas canadienses y eliminaría 2,500 puestos de trabajo a medida que reduce sus operaciones en el país. Nordstrom anunció por primera vez sus planes de expandirse a Canadá en 2012 y abrió su primera tienda en Calgary en CF Chinook Centre en septiembre de 2014.

Otros minoristas que ya no aceptan cheques

Otros grandes minoristas también han decidido dejar de aceptar cheques como forma de pago. En 2024, Target anunció que ya no aceptaría cheques personales, citando "volúmenes extremadamente bajos". Según una encuesta reciente de GoBanking Rates, el 46 % de los estadounidenses no emitió ni un solo cheque en 2024.

Algunas grandes tiendas todavía aceptan cheques como forma de pago en la tienda, incluidas Costco, Walmart, Sam's Club y Jewel-Osco, según su sitio web.