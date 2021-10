No culpes a la vaca de la Sra. O’Leary por haber provocado el gran incendio de Chicago

A Chicago parece que le gusta echarle la culpa de sus desgracias a los animales de granja. Durante décadas, el fracaso de los Cubs para llegar a la Serie Mundial fue culpa de una cabra que fue expulsada del Wrigley Field. Y durante más de un siglo, una vaca perteneciente a la Sra. O'Leary fue acusada de provocar el Gran Incendio de Chicago de 1871.

Pero así como los fanáticos del béisbol saben que las deficiencias de los Cubs antes de 2016 no tuvieron nada que ver con una maldición lanzada sobre el equipo por el dueño enojado de una cabra, los historiadores aseguran que no hay evidencia de que el incendio masivo que destruyó gran parte de Chicago y desplazó a un tercio de sus residentes comenzó cuando la vaca de Catherine O'Leary pateó un farol.

De hecho, nadie le da mucha importancia a esa historia en estos días. En 1997, el Ayuntamiento de Chicago llegó incluso a exonerar a la vaca y a su dueña.

"La familia todavía está enojada por cómo la trataron", dijo Peggy Knight, tataranieta de O'Leary, a la Prensa Asociada este jueves, un día antes del 150 aniversario del inicio del incendio. "Ella no se merecía eso".

Cómo se culpó a la inmigrante irlandesa es una historia familiar: fue víctima de prejuicios y circunstancias.

El incendio comenzó en su casa o cerca de ella y en el granero de su familia. Y aunque destruyó gran parte de la ciudad, milagrosamente salvó su propia casa.

Más importante aún, O'Leary era fácil de culpar por quién era y lo que representaba.

“Los inmigrantes irlandeses a menudo se consideraban la escoria de la sociedad estadounidense en la década de 1870. Eran blanco fácil”, dijo John Russick, vicepresidente del Museo de Historia de Chicago.

El museo publicó recientemente en su sitio web una exposición interactiva en la que los visitantes pueden maniobrar alrededor de una pintura del fuego para, entre otras cosas, seguir su trayecto.

"En la prensa yanqui convencional, encajaba en todo un conjunto de prejuicios existentes", dijo Carl Smith, autor de "Chicago's Great Fire: The Destruction and Resurrection of an Iconic American City". "Era pobre, una inmigrante de Irlanda, católica y mujer".

“Las caricaturas de los periódicos la hacían parecer una borracha irlandesa”, dijo Knight.

El mal trato hizo la vida tan insoportable que la familia se mudó al extremo sur de la ciudad, donde vivían bajo el nombre de Walsh, dijo Knight.

La culpa continuó durante años, a pesar de que el Departamento de Bomberos de Chicago celebró una audiencia pocas semanas después del incendio en la que concluyó que no se podía determinar la causa.

"Ella fue exonerada y todo siguió adelante", dijo Knight.

Entonces, ¿cómo empezó el fuego?

Smith dijo que es posible que nunca se sepa.

Otros, incluidos Knight y Richard Bales, autor de "El gran incendio de Chicago y el mito de la vaca de la señora O 'Leary", culpan a un hombre llamado Daniel Sullivan, quien fue el primero en dar la alarma sobre el incendio.

Knight cree que el conductor del carro de caballos con una sola pierna conocido por todos en ese momento como "Peg Leg" Sullivan había estado bebiendo cuando accidentalmente dejó caer su cigarro en el granero.

Bales ha investigado registros de propiedad y leído transcripciones de la audiencia del Departamento de Bomberos de Chicago en la que testificaron tanto Sullivan como O'Leary. Sullivan dijo que vio el fuego frente a la casa de un vecino, pero Bales dice que las fotografías y los registros de las viviendas muestran que su vista habría sido bloqueada.

"Estoy 100% convencido de que Daniel Sullivan inició el incendio", dijo.

Todo lleva a Russick a preguntarse si la elección de la vaca como culpable ha sido, desde el principio, la forma en que la ciudad admite que no sabe lo que pasó.

“Hasta cierto punto, culpar a la vaca es una forma de decir que fue un accidente, que de alguna manera fue una forma benigna de decir que nadie fue responsable”, dijo Russick.

Pero agregó: "No sabemos que fue un accidente".