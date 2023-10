Niegan fianza a exjugador de la NFL Sergio Brown tras su arresto en conexión a la muerte de su madre

Sergio Brown estuvo el miércoles en un tribunal del sur de California donde renunció a la extradición luego de su arresto en relación con la muerte violenta de su madre, Myrtle Brown, el mes pasado.

A Brown, de 35 años, se le negó la libertad bajo fianza durante una audiencia de extradición matutina en un tribunal de San Diego, según un portavoz de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El exjugador de la NFL fue arrestado el martes mientras regresaba a Estados Unidos desde México luego de que se emitiera una orden de arresto por asesinato en primer grado, según el Departamento de Policía de Maywood. Fue ingresado en la Cárcel Central de San Diego a las 4:06 p.m., donde permanece detenido.

Myrtle Brown, de 73 años, fue encontrada muerta el 16 de septiembre cerca de un arroyo no lejos de su casa en Maywood. Sergio Brown estaba desaparecido desde entonces.

Una autopsia encontró que sufrió varias heridas por una agresión y su muerte fue declarada homicidio, según la oficina del médico forense del condado de Cook.

La familia de Myrtle Brown emitió un comunicado a través de un abogado tras la noticia del arresto de Sergio Brown.

"Nuestra familia está agradecida de que la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Cook haya respondido a nuestro llamado de acción urgente e inmediata en el caso de nuestra querida Myrtle Jean Simmons-Brown", dijo la familia en un comunicado compartido por Christian Conway, quien actúa como su representante.

“También nos alienta la noticia de que Sergio Brown ha sido detenido y regresado ileso a Estados Unidos. Nuestra familia ora para que, a medida que avance la investigación, haya más respuestas disponibles que arrojen luz sobre las circunstancias que rodearon este desgarrador incidente”, se lee en el comunicado.

El cuerpo de Myrtle Brown fue encontrado cerca de un pequeño paseo natural a lo largo de una sección de Silver Creek, que pasa detrás de su casa. La hierba alta y las flores silvestres bordean el arroyo, y un grupo de árboles bordean su patio trasero.

Los vecinos describieron a Myrtle Brown como una mujer dulce que siempre fue servicial y amigable.

No está claro cuánto tiempo estuvo Sergio Brown en México. Las autoridades dijeron que desapareció el 16 de septiembre.

Días después de que encontraron a su madre, un hombre que se parece a Brown apareció en un video de 51 segundos publicado en las redes sociales. En el video, califica los informes sobre la muerte de su madre como “noticias falsas” y alega que la policía de Maywood y el FBI le están tendiendo una trampa.

La semana pasada, la familia de Myrtle Brown dijo en un comunicado que estaban agradecidos por el gran apoyo y condolencias de la comunidad y pidieron a las autoridades locales que avanzaran en la investigación sobre su muerte.

También dijeron que ningún familiar había estado en contacto con Sergio Brown desde su desaparición.

“Con su sonrisa y personalidad contagiosas, la pérdida de Myrtle ha dejado un vacío indescriptible no sólo en nuestras vidas, sino también en nuestras comunidades”, dijo la familia en un comunicado compartido por Conway. “Sin embargo, no podemos pasar por alto la necesidad de justicia. Imploramos a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, en particular a la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Cook, que trabajen diligente y exhaustivamente en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas para Myrtle Jean Simmons-Brown”.

Brown asistió a la escuela secundaria Proviso East en Maywood y jugó fútbol americano universitario en Notre Dame. Fue contratado por los New England Patriots como agente libre no reclutado en el draft de 2010. También jugó en la NFL para los Indianapolis Colts, Atlanta Falcons, Jacksonville Jaguars y Buffalo Bills hasta 2016.