Niegan entrada a cuatro congresistas durante visita sorpresa a centro de ICE en Broadview

Este miércoles, un grupo de congresistas de Illinois realizó una visita sorpresa a un centro de procesamiento de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, pero se les negó la entrada.

Los congresistas no pudieron ingresar al centro de procesamiento. El grupo alegó que, casualmente y de forma simultánea, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson estaba en Chicago visitando las oficinas de ICE.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

La misma mañana, los representantes federales, Jesús “Chuy” García (IL-04), Delia C. Ramírez (IL-03), Danny K. Davis (IL-07) y Jonathan Jackson (IL-01), hicieron una visita sorpresa al centro de procesamiento de ICE en Broadview.

Los congresistas aseguraron que, al negarles la entrada aunque mostraron sus credenciales del Congreso, les violaron sus derechos.

Mientras los congresistas esperaban a ver si les abrían la puerta, alguien colocó una hoja donde indicaban que tenían que avisar con 72 horas de anticipación a su visita.

“Salió un emascarado que rehusó a dar su nombre, rehusó dar su cara y le pedimos que bajo la ley tenemos el derecho de estar aquí”, indicó el congresista Jesús “Chuy” García.

La Ley 116-93 de Consolidaciones Asignadas estipula que un miembro del Congreso puede ingresar con fines de supervisión a cualquier instalación operada por o para el Departamento de Seguridad Nacional que se utilice para detener o alojar a extranjeros sin previa notificación.

Los congresistas dijeron que realizaron la visita debido a que querían confirmar reportes que habían recibido en sus oficinas donde presuntamente les están violando los derechos humanos a inmigrantes indocumentados que han sido detenidos por agentes de inmigración.

“Las personas están llamando a nuestras oficinas preocupados sobre dónde están sus padres, sus hijos y este es el nivel de seguridad pública por el cual estamos preocupados”, comentó el congresista Jonathan Jackson.

“Hemos escuchado de condiciones inhumanas en un centro donde, supuestamente, solo deben estar dos o tres horas. Hemos escuchado que la gente está literalmente durmiendo en el piso. Si no es verdad, ¿por qué no nos dejaron entrar para confirmar que no lo es?”, presionó la congresista Delia Ramírez.

“Hoy queríamos estar aquí porque sabíamos que hay violaciones, que hay gente secuestrada, que hay una violación masiva de los derechos, y vamos a seguir insistiendo en que se respete el derecho y la Constitución”, dijo el congresista Jesús “Chuy” García.

Mientras el grupo de congresistas demócratas intentaban entrar al centro de procesamiento, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se encontraba de visita en las oficinas de ICE en el centro de Chicago.

"Vine aquí para asegurarme que estos valientes hombres y mujeres que sirven a ICE y protegen nuestras comunidades, queremos que sepan que los republicanos los respaldamos", dijo Johnson después de su visita en una entrevista con FOX.

Cabe mencionar que solo un pequeño grupo de medios fueron invitados a la visita del presidente de la Cámara Baja en Chicago.

Telemundo Chicago envió un correo electrónico a las oficinas de ICE en busca de reacciones y sobre todo el conocer el por qué no se les permitió la entrada a los congresistas pero, aún no hemos recibido respuesta.