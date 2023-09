NBCUniversal Local Chicago celebra el Mes de la Herencia Hispana

El trío de propiedades de NBCUniversal Local Chicago (NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago y NBC Sports Chicago) ofrecerán un Mes de la Herencia Hispana que incluye perfiles de líderes y empresas hispanas locales, artículos sobre promoción y avance de la atención médica, educación, arte y entretenimiento, deportes, legado cultural y mucho más.

Además, NBC 5 Chicago y Telemundo Chicago brindarán cobertura digital ampliada para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, que incluirá videos de todas las historias destacadas que se pueden ver 24/7 en cualquier dispositivo a través de NBCChicago.com & TelemundoChicago.com.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"Junto con la campaña del Mes de la Herencia Hispana 'Be the Next Story Told' de NBCUniversal, no podríamos estar más orgullosos de contar nuestras historias locales, que muestran lo mejor de la comunidad hispana de Chicago en nuestras tres propiedades locales", dijo Sally Ramírez, senior Vicepresidente de Noticias, NBC Chicago/Telemundo Chicago.

“Iniciamos el Mes de la Herencia Hispana de una manera muy especial el fin de semana pasado con la exclusiva transmisión en vivo de Telemundo Chicago del Desfile del Día de la Independencia de México y es un gran honor y responsabilidad para nosotros continuar poniendo de relieve los logros y el progreso de nuestra comunidad hispana local durante todo el año".

A continuación los detalles del Mes de la Herencia Hispana de NBCUniversal Local Chicago:

NBC 5 Chicago

Jueves 21 de septiembre – La Herradura de Joliet

Los presentadores de Chicago Today, Cortney Hall y Matt Rodrigues se dirigen al rodeo en Rancho La Herradura en Joliet, donde se reunirán con The Escaramuza Team Las Rosas De Rosario (las Mexican Side Saddle Girls) para conocer más de cerca la cultura mexicana y sus tradiciones.

Martes 26 de septiembre – Festival de Danza Latina de Chicago

LeeAnn Trotter visita el Centro Cultural Latino Internacional de Chicago para ver el detrás de escena de su primer “Festival de Danza Latina de Chicago”, una celebración de cuatro semanas que destaca la danza iberoamericana y la próspera escena de danza de Chicago.

Jueves 28 de septiembre – Chef Natalia Boa

Natalie Martínez de NBC 5 visita a la chef Natalia Boa, y si aún no conoce el nombre de esta chicagoense, probablemente lo sabrá muy pronto. Boa apareció recientemente en Food Network y HBO Max y actualmente está trabajando en un libro de cocina.

Boa está orgullosa de sus raíces puertorriqueñas y son evidentes en todo lo que hace. Como parte de la charla de Martínez con Boa, los espectadores podrán disfrutar de la preparación de uno de los platos favoritos de Boa.

Martes 3 de octubre – Criando niños bilingües

Sandra Torres de NBC 5/Telemundo Chicago analiza a profundidad la creciente tendencia de que el español sea el “segundo” idioma en los hogares hispanos de Estados Unidos. A medida que más padres buscan criar a sus hijos en un hogar bilingüe, Torres habla con padres, dueños de negocios y terapeutas del habla para aprender más sobre esta tendencia y su evolución.

Jueves 5 de octubre – Igualdad salarial para las latinas

PJ Randhawa de NBC 5 analizará la brecha salarial entre las trabajadoras latinas y los hombres no hispanos. Las trabajadoras latinas ganan alrededor de 53 centavos de dólar en comparación con los trabajadores varones blancos, lo que es menor que la brecha salarial que enfrenta cualquier otro grupo étnico.

Randhawa explora el impacto de esta brecha en su entrevista con una trabajadora latina que lucha para llegar a fin de mes.

Martes 10 de octubre – Primera Clínica Latina de Cáncer de Mama

La Dra. Claudia Téllez ha estado abogando por las latinas que padecen cáncer de mama durante años y, a principios de este mes, abrió la primera Clínica de Cáncer de Mama para Latinas en Northwestern.

Natalie Martínez destaca la importancia del monumental logro de la Dra. Téllez en la atención médica del cáncer de mama y sus valientes esfuerzos para ayudar a las latinas que tal vez no tengan los recursos para tratarlo.

Jueves 12 de octubre – Taco Sur

En esta edición de “The Food Guy”, Steve Dolinsky lleva a los espectadores a La Villita y su taquería relativamente nueva, Taco Sur. Tortillas de maíz, tres salsas, birria y tacos al pastor, entre otros productos, se elaboran en casa. Taco Sur se enorgullece de su estilo similar a las taquerías de Tijuana.

Telemundo Chicago

Los espectadores de Noticiero Telemundo Chicago podrán disfrutar de los siguientes artículos durante el “Mes de la Herencia Hispana”:

Medical Organization for the Latino Advancement (MOLA)

MOLA es una organización sin fines de lucro con sede en Chicago y dedicada a aumentar el número de profesionales de la salud, médicos, enfermeras e investigadores latinos en los Estados Unidos. Noticiero Telemundo Chicago destaca los logros de esta organización y su VII simposio que se llevará a cabo la segunda semana de octubre en la Universidad RUSH.

Arte público hispano y embellecimiento urbano

Noticiero Telemundo Chicago destaca los proyectos de arte público en vecindarios hispanos que celebran la cultura, la historia y la identidad, junto con su impacto positivo en el orgullo y la revitalización de la comunidad.

Estrellas del deporte: influencia hispana en los deportes de Chicago

Noticiero Telemundo Chicago destaca a los atletas hispanos que se han destacado en los deportes de Chicago. Entre las entrevistas se incluye una charla con el gerente del campeonato de la Serie Mundial de los White Sox 2005 y actual analista para NBC Sports Chicago, Ozzie Guillén, quien analiza las décadas de impacto que los atletas latinos han tenido en la escena deportiva de Chicago.

Legado cultural hispano en las escuelas de Chicago

Noticiero Telemundo Chicago explora la influencia de la cultura latina en el sistema educativo de Chicago, destacando a los maestros y estudiantes que promueven activamente su orgullosa herencia e historia en sus escuelas.

NBC Sports Chicago

El sábado 30 de septiembre, NBC Sports Chicago llevará a los televidentes el juego en donde los White Sox reciben a los San Diego Padres en la “Noche de la Herencia Hispana” en el Guaranteed Rate Field.

La cobertura comienza con White Sox Pregame Live a las 5:30 p.m. CT con los presentadores Chuck Garfien y Ozzie Guillén. El primer lanzamiento está programado para las 6:10 p.m.

Los aspectos más destacados de la cobertura incluirán imágenes del evento de celebración de la “Noche de la Herencia Hispana” dentro y fuera del estadio durante toda la transmisión de la noche, junto con entrevistas con invitados especiales.