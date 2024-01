NBC 5, Telemundo Chicago y NBC Sports Chicago celebrarán el Mes de la Historia Negra

A partir del 30 de enero, el trío de propiedades de NBCUniversal Local Chicago, que incluye NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago y NBC Sports Chicago, conmemorará el Mes de la Historia Negra con una sólida programación de contenido dedicado, que incluirá perfiles de líderes empresariales y cívicos locales que no solo influyen en sus respectivas comunidades, sino que también generan un impacto más profundo centrado en el cambio y la conciencia social.

Además, NBCU Local Chicago proporcionará una cobertura digital ampliada que celebra el Mes de la Historia Negra, que incluirá videos de todas las historias destacadas que se pueden ver las 24 horas, los 7 días de la semana, en cualquier dispositivo en NBCChicago.com, TelemundoChicago.com y NBCSportsChicago.com.

"En conjunto con la campaña 'Descubre la Herencia Negra' de NBCUniversal, estamos orgullosos de compartir nuevas historias que celebran los logros e impacto de la comunidad negra de Chicago en nuestras tres propiedades locales", dijo Kevin Cross, presidente y gerente general de NBCUniversal Local Chicago, en un comunicado. "Es nuestra responsabilidad educar a nuestros televidentes sobre el progreso y los desafíos continuos de nuestra diversa comunidad, que es un enfoque durante todo el año para todo nuestro equipo".

Conoce a continuación los detalles del contenido destacado de "Descubre la Herencia Negra" de NBCUniversal Local Chicago a continuación:

NBC 5 CHICAGO

Martes 30 de enero: Common discute su nuevo libro en la Biblioteca Pública de Chicago

El artista musical, actor, activista y ganador del Oscar/Grammy/Emmy, Common, nacido en Chicago, hablará con la reportera de arte y entretenimiento de NBC 5 News, LeeAnn Trotter, sobre su nuevo libro de bienestar mental y físico, "And Then We Rise: A Guide To Loving And Taking Care of Self".

Jueves 1 de febrero: Erik Blome, escultor destacado de arte afroamericano

Charlie Wojciechowski presenta a Erik Blome de Woodstock, Ill., el distinguido escultor de la estatua de Jean Baptiste Point du Sable en el puente de Michigan Ave. Blome habla sobre su pasión por honrar a líderes afroamericanos y creadores de diferencia a través de su arte.

Jueves 1 de febrero: El Food Guy visita Cleo's Southern Cuisine en Bronzeville

En esta edición de "The Food Guy", Steve Dolinsky se dirige a Cleo's Southern Cuisine en Bronzeville para probar las aclamadas ofertas de estilo sureño del restaurante en expansión, que atraen a multitudes de toda la ciudad y sus suburbios. NOTA: "The Food Guy" se transmite los jueves por la noche en NBC 5 News a las 10 p. m.

Viernes 2 de febrero: Exposición 'Faith Ringgold: American People' en el MCA

La presentadora de Chicago Today, Cortney Hall, visita el Museo de Arte Contemporáneo (MCA) de Chicago para realizar un recorrido detallado por la exposición "American People" de la legendaria artista Faith Ringgold. Ringgold, artista, autora, educadora y organizadora, es una de las figuras culturales más influyentes de su generación, con una carrera que vincula las prácticas multidisciplinarias del Renacimiento de Harlem con el arte político de los jóvenes artistas negros que trabajan hoy en día. NOTA: Chicago Today se transmite los viernes por la mañana en NBC 5 Chicago a las 11:30 a. m.

Viernes 2 de febrero: Los atletas olímpicos locales devuelven a la comunidad

Alex Maragos presenta a dos atletas olímpicos locales que destacan más allá de sus respectivos deportes y devuelven a sus comunidades. Jewell Loyd, nativa de Lincolnwood, ya es medallista de oro olímpica y estrella de la WNBA, que también utiliza su plataforma para impulsar una mayor conciencia y aceptación de las personas con dislexia. Tori Franklin, saltadora triple del equipo USA, nacida en Evanston y criada en Downers Grove, es una campeona nacional bajo techo en tres ocasiones que recientemente fundó una organización sin fines de lucro llamada Live Happii, empoderando a los jóvenes a través de los viajes, el bienestar mental y el movimiento.

Lunes 5 de febrero: La historiadora Glennette Tilley Turner habla sobre su nuevo libro

Los presentadores de Chicago Today, Cortney Hall y Matt Rodrigues, conversan con la reconocida autora, historiadora y nativa de Wheaton, Glennette Tilley Turner, sobre su nuevo libro "A Man Called Horse", así como su reciente reconocimiento por toda una vida por parte de la Sociedad Histórica de Illinois por su destacada investigación histórica del Ferrocarril Subterráneo. NOTA: Chicago Today se transmite los lunes por la mañana en NBC 5 Chicago a las 11:45 a. m.

Lunes 5 de febrero: El lugar de nacimiento del Mes de la Historia Negra

LeeAnn Trotter llevará a los televidentes en un recorrido guiado por el famoso Wabash YMCA (también conocido como el "Wabash Y") en el sur de Chicago, un lugar donde surgieron los orígenes del Mes de la Historia Negra a principios de 1900.

Martes 6 de febrero: Fuerza de Tarea del Ferrocarril Subterráneo

Mary Ann Ahern de NBC 5 Chicago presentará un informe especial sobre los hallazgos recientes del Comité del Ferrocarril Subterráneo de Illinois. Esta iniciativa se creó mediante una ley el año pasado con el objetivo de desarrollar un plan estatal para conectar proyectos locales existentes y nuevos proyectos para crear una historia cohesiva del Ferrocarril Subterráneo en Illinois, al tiempo que presenta nuevas oportunidades educativas y turísticas.

Miércoles 7 de febrero: Robin Rue Simmons, fundadora de la organización sin fines de lucro FirstRepair

Cortney Hall y Matt Rodrigues tendrán una discusión en profundidad con la líder local/nacional de conciencia de reparaciones, Robin Rue Simmons. Simmons, fundadora de la organización sin fines de lucro FirstRepair, hablará sobre la importancia de desglosar y educar a las masas sobre el tema de las reparaciones. NOTA: Chicago Today se transmite los miércoles por la mañana en NBC 5 Chicago a las 11:45 a. m.

Jueves 8 de febrero: Programa de reparaciones de Evanston

Christian Farr de NBC 5 Chicago profundiza en el programa actual de reparaciones de Evanston a través de conversaciones con organizadores locales y detalles sobre si el programa es efectivo en su objetivo de ayudar a los residentes locales necesitados.

Martes 13 de febrero: Jonathan Eig habla sobre la nueva biografía de MLK

Jonathan Eig, biógrafo aclamado y autor de "King, A Life", se une a Cortney Hall y Matt Rodrigues en el estudio para discutir su biografía de Martin Luther King, que fue nombrada uno de los "Diez Mejores Libros de 2023" por The Washington Post. NOTA: Chicago Today se transmite los martes por la mañana en NBC 5 Chicago a las 11:45 a. m.

Martes 13 de febrero: Museo del Hip Hop de Chicago

Evrod Cassimy, presentador/reportero de NBC 5 Chicago, lleva a los televidentes a un recorrido por el Museo del Patrimonio del Hip Hop de Chicago. Ubicado en el vecindario de Bronzeville en Chicago, este se inauguró en el verano de 2021 y se centra en celebrar y honrar a la comunidad que nutrió talentos colectivos y energías creativas con los elementos del Hip Hop.

Jueves 15 de febrero: Ayodele Drum & Dance

LeeAnn Trotter visita al talentoso equipo de Ayodele Drum & Dance de Chicago. Ayodele, una palabra yoruba que significa "alegría en el hogar", es un diverso círculo de artistas intérpretes comprometidos con tocar tambores y realizar danzas como una modalidad de bienestar. Más de veinte artistas tocan tambores y realizan danzas africanas para educar y motivar a mujeres jóvenes y niños a través de actuaciones y una mayor participación comunitaria.

Martes 20 de febrero: Little Black Pearl Workshop

El taller Little Black Pearl ha sido una institución en el vecindario de Kenwood en Chicago y celebra su 30º aniversario en 2024. LeeAnn Trotter visita el estimado centro de artes que continúa transformando la vida de los jóvenes y sus familias en la ciudad.

TEN EN CUENTA: A menos que se indique lo contrario, todas las historias destacadas de "Descubre la Herencia Negra" de NBC 5 Chicago se transmitirán durante las noticias de NBC 5 a las 6 p. m. CT. Además, los televidentes también pueden ver las noticias de NBC 5 en el canal de transmisión en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, en Peacock, Roku, Samsung TV Plus, Amazon Fire TV, Xumo Play, Google Play, Freevee, TCLtv+ y Local Now. Aquí tienes un enlace sobre cómo encontrar cada uno: http://nbcchi.com/SCIhuKM. Los fanáticos también pueden ver las noticias de NBC 5 en NBCChicago.com y la aplicación de NBC Chicago.

TELEMUNDO CHICAGO

El noticiero Telemundo Chicago también ofrecerá contenido dedicado de "Descubre la Herencia Negra" durante el próximo mes, que incluirá las siguientes historias destacadas (fechas de emisión por determinar):

Dueño de negocio, afrocubano guía a jóvenes empresarios latinos: Noticiero Telemundo Chicago presenta a Clemente Nicado, un periodista galardonado que ayudó a lanzar el primer diario en español de Chicago, Hoy, y es el fundador de Nicado Publishing Co. y su aclamada publicación Negocios Now, comprometida a guiar y ayudar a empresarios hispanos de todas las edades.

Museo Nacional de Arte Mexicano: Noticiero Telemundo Chicago se enfocará en un programa de esta institución orientado en enfocar las habilidades creativas de artistas emergentes afrolatinos.

NBC SPORTS CHICAGO

A lo largo de febrero, NBC Sports Chicago presentará contenido y conversaciones de "Descubre la Herencia Negra" en varios de sus programas en vivo, incluidos Coors Light Bulls Pregame Live (con Jason Goff, Kendall Gill y Will Perdue), Blackhawks Pregame Live presentado por Toyota (con Pat Boyle, Tony Granato y Caley Chelios) y Football Night in Chicago (con Laurence Holmes, David Haugh y Ruthie Polinsky). Además, también se presentará contenido adicional de "Descubre la Herencia Negra" los domingos a las 10:30 p. m. en el resumen semanal de deportes de NBC 5 Chicago, Sports Sunday (con Leila Rahimi y Mike Berman).